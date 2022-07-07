Savaş G20 Toplantısına Hükmedecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna ihtilafının tetiklediği gerilimlerin gölgesinde kalması beklenen G20 dışişleri bakanları toplantısı için Endonezya'nın tatil adası Bali'ye uçtu.

Ağır bombardıman devam ederken Slovensk ve yakın yerleşim bölgelerinde baskı artıyor. Tahminen 23.000 sivil henüz tahliye edilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin adanın üzerinde bayrak çektiklerini iddia etmesinden kısa bir süre sonra bir Rus savaş uçağının Ukrayna'nın Yılan Adası'nı bir gecede vurduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini uygulamasını istedi.

Çinli Wang, G20 görüşmeleri öncesinde Bali'de Lavrov ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin gölgesinde bırakacağı G20 bakanlar toplantısı öncesinde görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Bali'de bir araya geldi.

Çift, Endonezya tatil adasında ikili bir toplantı yaparken görüntülendi. Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamayı reddetti ve Batı'nın yaptırımlarını ve Kiev'e silah satışını patlatarak Kremlin'e diplomatik koruma sağlamakla suçlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katılacak ve Cumartesi günü Wang ile ikili görüşmelerde bulunacak, ancak savaşın başlamasından bu yana ilk hesaplaşmalarına hazır olsalar bile Rus mevkidaşı ile doğrudan bir görüşme yapmaktan kaçınacak.

Rusya 'daha profesyonel insanların' İngiltere'yi yönetmesini umuyor

Kremlin, BBC'nin Boris Johnson'ın Muhafazakar parti liderliğinden istifa edeceğini bildirmesinin ardından İngiltere'de "daha profesyonel insanların" iktidara gelmesini umduğunu söyledi .

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bir gün Büyük Britanya'da diyalog yoluyla karar alabilen daha profesyonel insanların iktidara geleceğini umuyoruz" dedi.

Ancak şu anda bunun için çok az umut var” dedi.

Johnson hükümeti, paralarının artık İngiltere'de hoş karşılanmadığını söyleyerek Kremlin bağlantılı düzinelerce zengin Rus'a yaptırım uyguladı.

Rusya, yabancılarla işbirliği yapan vatandaşlara...

Rusya parlamentosu, yabancılarla işbirliği yapmak ve ulusal güvenliği baltalamak için ağır hapis cezaları getirdi.

Sovyet dönemine ait bir yasa tasarısında, bir yabancı veya uluslararası örgütle “gizli” işbirliğinin kurulması ve sürdürülmesi ve Rusya'nın çıkarlarına aykırı hareket etmelerine yardımcı olunması sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Rusya'nın güvenliğine karşı harekete geçme çağrısı, yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Bunlar, Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana yoğunlaşan, muhalefete karşı eşi benzeri görülmemiş bir baskının parçası.