Şartları Sağlayan Emekliye, 40.000 TL Ödeme Verilecek!

Emekli olan vatandaşlar için bayram için yapılan kampanyada 40.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecekleri, bankaların listesi yayınlandı. Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, bayram kredisi olarak 40.000 TL kadar emekli kredisi alabilecek. Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarından da yapılacak olan bu kampanyalarda ayrıca özel bankalarda 40000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza, Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası, hızlı bir şekilde vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın banka şubesine giderek emekli maaşınızın da burada olması durumunda kimliğinizle birlikte gelir belgesiz 40000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz.

PTT ve Aktifbank

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT ve AktifBank arasında yapılan anlaşma ile birlikte verilecek olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz 40000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına yatırarak kullanabilecektir.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen emeklilerin emekli maaşı, bu bankada olması durumunda 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödemeleri DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden alabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor. Denizbank ayrıca kredi kullanacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapıyor. Kredi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden işlem yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Emekli maaşı, müşterileri, bu kredi kampanyalarına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredilerini kendi hesaplarına yaptırabilmektedirler.