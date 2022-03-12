Şartı Yerine Getiren Emeklilere Aynı Gün 2 500 TL Ödeme! Ay Sonunda Bitiyor…

Emekli vatandaşlar, geçim sıkıntısından dolayı bankaların promosyon ödemelerini yakından takip etmeye başladı. Yapı Kredi Bankası bu kapsamda yaptığı açıklama ile tek şartı yerine getiren emekli vatandaşlara aynı gün içinde 2 500 TL tutarında ödeme yapacak. Kampanya ile sunulan ödeme ay sonu itibari ile sonlandırılacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya ile ilgili açıklamada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilere yönelik “Emeklilik Paketi” adı altında avantajlı kampanya sunacağını belirtti. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapmaları gereken şeyin maaşlarını ilgili bankaya alınması gerektiği bildirildi.

Mart Sonunda Bitiyor

Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada 3 yıl boyunca emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları halinde 2 500 TL tutarında ödeme yapacağını, kampanyanın ise 31 Mart tarihinde sonlandırılacağını belirtti.

Banka Tarafından Kampanya Detayları Açıklandı

Yapı Kredi Bankası kampanya ile ilgili detaylar hakkında şu şekilde açıklamalarda bulundu;

Kampanya 20 Ocak tarihi ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası’na taşıyan müşterilerine ödeme yapılacağını

Promosyon Taahhütnamesi imzalanarak ek koşul gerektirmeden aylık net geliri 1500 TL nin altında olanlara 1 650 TL, aylık geliri 1500 TL nin üzerinde olanlara ise 2 100 TL ödeme, emekli maaşı 2 500 TL nin üstünde olanlara ise 2 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağını

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki adet yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek olarak nakit ödemesi yapılacağını

Fatura ve kredi kartı kampanyasından elde edilen ödüllerin, müşteri emekli maaş hesabına yatırılacağını bildirdi.

Emekli vatandaşlara yapılacak olan promosyon ödemelerinin 3 yıl için peşin olarak yapılacağı ifade edildi. Üç yıllık süre içerisinde gelir veya aylığın artması durumunda ilave promosyon ve ek nakit ödemesi yapılmayacaktır. Üç yıl bitmeden her hangi bir sebepten dolayı gelir ve aylığın farklı kurumları taşınması halinde, yazılı bildirim yapmaksızın ödenen toplam promosyonlardan kalan süre dikkate alınarak geri ödeme yapılır.