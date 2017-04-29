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Sarıyer'de Kara Çarşaflı İnfaz : 2 Kişi Hayatını Kaybetti
29 Nisan 2017, 23:18
Sarıyer'de lüks bir cipte bulunan kara şarşaflı iki şahıs seyir halindeki lüks bir otomobili durdurarak ateş etti. Medyada gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin İran uyruklu olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
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