Sarıyer'de Kara Çarşaflı İnfaz : 2 Kişi Hayatını Kaybetti 29 Nisan 2017, 23:18

Sarıyer'de lüks bir cipte bulunan kara şarşaflı iki şahıs seyir halindeki lüks bir otomobili durdurarak ateş etti. Medyada gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin İran uyruklu olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.