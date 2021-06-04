Sapık Alihan Olarak Bilinen Şahıs için Karar Belli Oldu!

Sosyal medyada kendi hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip iğrenç tasvirlerde bulunan şahıs Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı şahıs, hakim karşısına çıktı.

17 yaşındaki Sapık Alihan adlı şahıs, toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Sosyal medya üzerinden, Atatürk'e ve 2015’de katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip, Türk bayrağına saygısızca davranıp bayrağı yakan Sapık Alihan lakaplı A.Ş. hakkında iddianame hazırlanmıştı. 17 yaşındaki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame Sonucunda 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer yandan 17 yaşındaki şahsın, 6 yıl önce katledilen Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeni ile 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına karar verilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen 17 yaşındaki A.Ş. ile avukatı katıldı.

Hapis Cezasına Çaptırıldı

İfadesi alındıktan sonra vayı karara bağlayan mahkeme 17 yaşındaki A.Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tahliye Edildi

Şahıs hakkında, hükmün açıklamasının serbest bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilirken, bunun yanı sıra verilen ceza ve tutukluluk halinde geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Ne Olmuştu?

Sosyal medya üzerinden uygunsuz videolar paylaşan A.Ş, Türk bayrağını yırtıp sonrasında bayrağı yakmıştı. 17 yaşındaki A.Ş. ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e ve 2015 yılında korkunç şekilde katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler etmişti. Reşit olmayan, şahıs hakkında hazırlanan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirtilmişti. Şahıs A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.