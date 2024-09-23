Samsung, Ağustos ayında Türkiye pazarına sunduğu Galaxy A06 modeli ile dikkatleri üzerine çekti. 7.499 TL fiyat etiketine sahip olan bu akıllı telefon, günlük kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Galaxy A06, 6.7 inçlik 90 Hz IPS LCD ekranı ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğüyle görsel deneyimi ön plana çıkarıyor. MediaTek Helio G85 işlemcisi, sekiz çekirdekli yapısıyla performansı artırırken, 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kamerası da etkileyici; 50 MP geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile donatılan arka kamera, 1080p video kaydı yapabiliyor. Ayrıca, 5.000 mAh bataryası 25W hızlı şarj desteği ile uzun ömür sunuyor.

MicroSD kart desteği sayesinde 1 TB’a kadar depolama alanı genişletilebiliyor. Android 14 işletim sistemiyle gelen Galaxy A06, gelecekte Android 15 ve 16 güncellemelerini alacak. Uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle bu model, akıllı telefon arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.