Samsun Onur Anıtı Saldırısında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Türkiye'yi adeta ayağa kaldıran dehşet verici olayda Samsun'da bulunan Onur Anıtı'na yönelik yapılan çirkin saldırıda şüpheli şahısların ifadeleri ortaya çıktı ve konu hakkında detaylar da araştırma konusu oldu. Mahkeme tarafından şüpheliler tutuklanırken araca çelik halat ve urgan bağlayan şüpheli şahsın pişman olmadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Dün sabaha karşı Samsun'da yaşanan olayda araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen iki şahsın urgan bağladıkları Anıtı yıkmaya teşebbüs ettikleri ve daha sonra olay yerinden kaçtıkları öğrenilmişti. Lonu hakkında edinilen bilgilere göre Samsung polisi ise ilk olarak aracın plakasını ve daha sonra zanlıların kimlik tespitini gerçekleştirdi. Akraba oldukları öğrenilen 25 yaşındaki B.F. ve 39 yaşındaki C.R.F. isim şüphelilerin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Şüphelilerin Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken olay gecesinde 25 yaşındaki B.F. isimli şüphelinin alkollü olduğu ve bununla birlikte çok sayıda suç kaydının bulunduğu da belirtildi. Akrabası olan 39 yaşındaki C.R.F. isimli şüphelinin ise sabıkasının bulunmadığı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Polis ekiplerinin saldırı hakkında yapmış olduğu araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı tespiti gerçekleşti ve B.F. ile C.R.F .isimli şahısların polis sorgulaması sonrasında bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

39 yaşındaki C.R.F. sözkonusu saldırıyı gerçekleştirmek adına herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını ve kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını iddia ederken bahse konu olan işlemi bizzat kendi isteği ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

Samsun'da bulunan söz konusu Atatürk Heykeli’nin yıkılması ardından başka bir eylem düşüncesinin olmadığını söyleyen şüpheli şahıs, Atatürk Heykeli’nin ve anıtının bulunmasını protesto ettiğini belirtti. Genel olarak Atatürk'ü sevmediğini ve heykellerine tahammül edemediğini ifade eden C.R.F. yapmış olduğu açıklamalar ile tepki topladı.