Şampuan Nasıl Seçilir, Nelere Dikkat Edilir, Şampuan Alerjisi Nedir?

Profesör Doktor Özlem Su Küçük, tüketicilerin şampuan aldıkları sırada şampuan içeriğinin bulunduğu etiketi çok dikkatli bir şekilde incelemeleri gerektiğini anlattı ve bu durumun gerekçelerini söyledi. Bazı maddelerin aksi takdirde kullanıcılara şampuan alerjisi yaşatabileceğini ifade eden Küçük yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için şampuan alerjisinin ne olduğunu ve bu durumun önüne geçmek için neler yapılabileceğini haberimizin devamında dikkatli bir şekilde yazdık.

Hijyenin ve kişisel bakımın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan şampuanlar bazı durumlarda kullanıcılara zor durumlar yaşatabiliyor ve bir zulüm haline gelebiliyor. Bu durumun sebebi ise ismi hiç bilinmeyen şampuan alerjisi olabilir. İnsan vücudu hiç bilinmeyen bir maddeye karşı alerji geliştirebilir ve duş sırasında ya da hemen sonrasında bu durum hayatı kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek için ise şampuan alındığı sırada şampuan içeriğinin yazdığı etiketleri dikkatli bir şekilde incelemek gerekmektedir.

Şampuan içerisinde bulunan bazı ürünlere bağlı olarak gelişebilen şampuan alerjisi oldukça ciddi bir sağlık problemi olabilir. Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Özlem Su Küçük, genelde şampuan alerjisinin şampuan içerisinde yer alan kozmetik ve koruyucu maddelerden ileri geldiğini açıkladı. Şampuan alerjisine ilişkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Küçük, ilk belirtilerin saçlı deride görülebildiğini açıkladı. Daha sonra bu belirtilerin duruma göre vücuda ve yüze yayılabileceğini ifade eden Küçük bunların kızarıklık, yanma, şişlik, kaşıntı ve sulantı şeklinde görülebildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra lenf bezlerinde de zaman zaman şişme gibi durumların gözlemlenebildiğini ifade eden Küçük sorunun teşhis hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hastanın öncelikle klinik bir muayeneden geçmesi gerektiğini ifade eden dermatoloji uzmanı daha sonra yama testinin uygulandığını açıkladı.