Salih Bademci’nin Eşi de Yalancı Dizisinde Rol Alıyor!

Yeni sezonda Show Tv ekranlarında oldukça iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkan Yalancı dizisi büyük ses getirdi. Projede rol alan ünlü oyuncu Salih Bademci’nin ise kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evli olduğu biliniyor.

Dizide Mehmet Emir Gürsoy isimli karaktere hayat veren yetenekli oyuncu Salih Bademci, eşi İmer Özgün ile 2015 senesinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin İklim isminde bir kız çocuğu olduğu da biliniyor. Evli çiftin Yalancı isimli başarılı dizide rol alması ise izleyicilerin dikkatini çeken bir gelişme olarak görüldü. Dizinin başrolü olan Salih Bademci ile evli olan İmer Özgün isimli başarılı oyuncu, Canan karakterine hayat veriyor.

İkili, daha önce İstanbullu Gelin dizisinde beraber kamera karşısına geçmiş ve beğeni toplamıştı. Uzun bir süredir mutlu birlikteliklerini devam eden Salih Bademci ile İmer Özgün çifti, ünlüler dünyasında parmakla gösterilmeye devam ediyor.

Yetenekli isim Salih Bademci, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi’nden Hakan Gence’ye röportaj vermiş ve adından söz ettirmişti. Evliliği hakkında sorulan sorulara samimiyetle yanıt veren ünlü oyuncu Salih Bademci, merak edilenleri yanıtlamış ve adından söz ettirmişti.

Eşi İmer Özgün’ün de oyuncu olmasının en büyük eksisinin oyunculuğunda bazen kendini beğendirememek olduğunu söyleyen Salih Bademci, ilgi çekici açıklamalar gerçekleştirmişti. Oyuncu olarak eşinin nerede olduğunu ve ne kadar yol aldığını bildiğini ifade eden ünlü isim, bu sebeple eşinin kanmadığını da belirtmişti.

Bunun yanı sıra eşi İmer Özgün ile konservatuarda sınıf arkadaş olduklarını ifade eden yetenekli isim Salih Bademci 10 senedir eşi ile tanıştığını söylemişti. Üzerine 5 senelik sevgililik yaşadıklarını ifade eden oyuncu, 6 senedir de evli olduklarını ve bu ilişkinin o sebeple varyasyon varyasyon arıza içerdiğini anlatmıştı.

Ancak bunun konforunu da yaşadığını açıklayan ünlü oyuncu, 15 senede aynı adamın ve aynı kadının da kalmadığını dile getirmişti. Yaşanan değişimin insanı dönüştürdüğünü açıklayan Bademci, bu durumun karşı tarafı üzecek ya da mutlu edecek şekilde değişip değişmediğinin önemli olduğunu anlatmıştı. Yoksa eşinin ya da kendisinin aynı olmadığını fakat bu ilişkinin 15 senedir sürdüğünü söylemişti.