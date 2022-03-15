Salı Günü Başlayacak, Cuma Günü Bitecek! Başvuru Yapanlar 7000 TL Ödeme Alacak! Son Dakika haberi geldi. Detayları belli oldu. Bankalar başvuru almaya başladı. Sizlerde 7000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız, bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 7000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 7000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin, bugün başlatılan kampanya cuma günü son bulacak. Denizbank, Akbank ve Finansbank tarafından yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişilere SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmasıyla birlikte bu bankaların üzerinden istedikleri zaman daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor. Denizbank, Akbank Finansbank, yaptıkları tüm kampanyalarda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştururken, kredi taksit ödemelerinin, ilkinde üç ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunuyor.

Denizbank Başvuru Yaptırıyor

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının üzerinden kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Denizbank üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlem yapacaklardır. Denizbank kredi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanda sunuyor.

Akbank SMS ile Sonuç Veriyor

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir. Akbank'ın SMS ile yapmış olduğu kredi kampanyasına katılan müşteriler başvurularını gerçekleştirdikten sonra hesaplarına hemen ödeme alabilir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, Akbank üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç olabiliyor. Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlarda kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın mobil uygulamasını tercih edebilir.

QNB Finansbank Kampanya Duyurdu!

QNB Finansbank üzerinden de kredi başvurusu yapmak oldukça basit ve SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. yapılacak olan başvuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden almış oldukları onaylı mesaj yine en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabiliyor. Banka hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden de dilediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.