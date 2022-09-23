Salı Akşamları Reyting Kızıştı: Ben Bu Cihana Sığmazam İzlendi mi?

Yaz sezonunda son gelinirken yeni sezonlarına hızlı başlangıç yapmaya hazırlanan projeler bir bir ekrana dönüyor. Ayrıca yeni dizilerinde başladığı Eylül ayı içinde özellikle Salı akşamları için reyting rekabetinin iyice artacağı tahmin ediliyor. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam projesi karşısında diğer dizilerin nasıl reytingler alacağı da şimdiden merak edildi.

Kanallar Arasında Rekabet Artıyor

Geçen sezon başlayan ve Show Tv'nin güvendiği işler arasında yer alan Baba dizisi 20 Eylül Salı akşamı yeni sezonuna merhaba dedi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı proje birinci sezonunda orta seviyelerde aldığı reytinglerle adeta ekranda kalma mücadelesi vermişti. Sezon finaline doğru toparlayan dizi böylece yeni sezon onayını da almayı başardı.

Kanal D ekranlarında geçen sezon yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi ise kısa sürede zirveyi kapmıştı. Salı günlerinin zirvesine yerleşmeyi başaran proje İclal Aydın'ın aynı adlı romanında ekrana uyarlanmış ve izleyenler tarafından da beğenilmişti. İkinci sezonuna iyi bir başlangıç yapan projenin devam eden ve yeni başlayan diziler arasında nasıl sonuçlar alacağı ise merak ediliyordu. Atv kanalı ise Oktay Kaynarca'lı yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile salı akşamlarının reyting savaşını iyice kızıştırmayı amaçlıyor.

Seyircileri Bekleyen Dizi Bolluğu

Atv kanalı 5 sezon boyunca EDHO ile reytingleri altüst etmişti. Yapımcı ve oyuncular arasında çıkan sorunlardan sonra sona eren projenin yerine kanal yönetimi yine ses getirmesi planlanan bir dizi çıkardı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam projesin 20 Eylül Salı akşamı ekran macerasına başladı. Üç Kız Kardeş, Baba, Kusursuz Kiracı ve Balkan Ninnisi gibi projeler ile reyting savaşına giren projenin reyting potansiyeli diğerleri için tehlike oluşturuyor.

EDHO sevenlerin merakla beklediği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi salı akşamlarının reyting birincisi Üç Kız Kardeş ve istikrarlı gidişatıyla Baba projelerini zora koyacak gibi görünüyor. Oktay Kaynarca'nın hem yapımcı hemde oyuncu olarak yer aldığı projenin reyting sonuçları ise merakla bekleniyor.