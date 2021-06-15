Salgın Boyunca Kuzey Kutbu’nda Kaldı

Oldukça uzun bir süredir devam eden pandemi süreci çoğu insan için zorunlu olan bir yalnızlık anlamına geldi ve bu süreç boyunca zor zamanlar geçirildi. Herkes pandemi zamanında evlerine kapanırken aile ve arkadaşlarından uzakta kaldı. İzole bir hayat yaşamaya çalışan insanlar zaman zaman kaoslara da şahitlik etti. Diğer taraftan pandemi dönemi bazı insanlar için ise fırsatlar ve yeni deneyimlere yol açtı. İtalyan seyahat yazarı Valentina Miozzo da bu insanlardan biriydi ve seyahat yazarı, diğer vatandaşlara göre bir adım daha ileri gitti. Pandemi dönemini yalnız başına Kuzey Kutbu’nda geçiren seyahat yazarı ilgi çekici tecrübelere imzasını attı.

İtalya'da pandemi sebebi ile tüm ülkeler gibi İtalya da kapanma dönemine girmiş ve İtalyan seyahat yazarı Valentina, bu sürede kendisini evinden binlerce kilometre uzakta olan Norveç'in bir kasabasında bulmuştu. Genç kadın yaşamının pandemi sebebiyle alt üst olduğunu gördü ve bir maceraya katılmak istedi. İtalyanlara yurtdışı gezilerinde eşlik eden bir doğa ve yürüyüş rehberi olan Miozzo, pandemi döneminde bir farklılık yaptı.

Her sene yaklaşık olarak 6 ay evinden uzak kalan ve hayatını yollarda geçiren yazar pandemi sürecinde sayısı sektör gibi seyahat sektöründe de işlerin durma noktasına gelmesi ile beraber farklı bir yol izledi. Dünyada en çok vaka sayısına ulaşan ve oldukça sert bir şekilde karantina dönemini geçiren İtalya'da salgın nedeniyle rehberlik yapamayan Valentina Miozzo, 2020 senesinin yaz aylarında korona virüsün az da olsa kontrol edilmeye başlaması ile birlikte kendisini tekrardan yollara attı.

İtalyan seyahat yazarı Miozzo, bu kez yaşadığı yerden oldukça farklı bir noktaya seyahat etti ve bu seyahati hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Keşfetmeye merakı sebebiyle bu seyahate çıktığını ifade eden Miozzo bir beklentisinin olmadığını da söyledi. Oldukça izole olan bir yerde aylarını geçiren genç kadın ilk gittiği zamanlar kısa bir süre sonra Kutup gecelerinin başladığını belirtti. 2 ay boyunca ise tamamen karanlık bir ortamda yaşamanın zor olmadığını üstelik ışıkta yaşamanın daha zor olduğunu söyledi.