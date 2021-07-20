Sakız Adası Nerede? Sakız Adası'na Nasıl Gidilir?

Tatil günlerinde pek çok insanın ilgisini çeken ve oldukça sevilen adalar arasında bulunan Sakız Adası’nın nerede olduğu ve Sakız Adası'na nasıl gidileceği ile ilgili detaylı bilgileri sizler için yazdık.

Binlerce kişi tarafından her sene sıklıkla ziyaret edilen ve dikkat çekici özelliklere sahip olan eşsiz bir ada olan Sakız Adası, ziyaretçilerine çeşitli aktiviteler sunmaktadır.

İlgi ile karşılanan bölge, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer almaktadır ve Sakız Adası her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Sakız Adası’nın çeşitli aktiviteleri ziyaretçilerine sunması ve etkileyici bir yapısının olması bölgenin ilgi çekmesine sebep olarak gösterilmektedir. Ege Denizi'nde Çeşme’nin tam karşısında bulunan Sakız Adası konumu itibariyle de ilgileri üzerinde toplamaktadır.

Yaz aylarında Çeşme'ye giden pek çok kişinin tercih ettiği Sakız Adası, Ege Denizi'nde bulunur ve Karaburun yarımadasına da oldukça yakın bir bölgede yer alır. Türkiye kıyılarına yalnızca 8 kilometre mesafede yer alan Sakız Adası’nın doğusunda İzmir, güneyinde Ege Denizi ve kuzeyinde Midilli bulunmaktadır.

Konumu itibari ile eşsiz güzelliklere sahip olan adanın ziyaretçileri tarafından büyük bir ilgi ile karşılaştığı bilinmektedir.

Denizyolu ve havayolu bölgeye gitmek için tercih edilen yollar arasında bulunmaktadır. Türkiye'den Sakız Adası'na gitmek isteyen misafirler için en kolay yol Çeşme olarak gösterilmektedir. Çeşmeye ulaşan misafirlerin Sakız Adası'na gitmeleri oldukça kolay olacaktır ve feribot seferleri kullanılacaktır. Adaya ulaşım için yapılan feribot seferlerine katılarak bölgeye kısa süre içerisinde varılabilmektedir.

Bölgeye gitmek için kullanılan bir diğer yolu ise Yunanistan tarafıdır. Sakız Adası'na Atina'dan düzenli olarak seferleri düzenlenmektedir ve bunun yanı sıra Samos, limnos ve Rodos gibi Yunan adalarından da uçuşlar gerçekleşmektedir. Bu uçuşlar ile beraber Sakız Adası'na ulaşım sağlanması tavsiye edilmektedir çünkü bölgenin keyifli ve huzurlu bir ortama sahip olduğu bir gerçektir.