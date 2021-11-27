Sakarya'da Kimliği Tespit Edilemeyen Cesedin Robot Resmi Çizildi

3 Temmuz tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi’nde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğe ait olan cesedin robot resminin Emniyet Kriminal Birimi tarafından oluşturulduğu bilgisine ulaşıldı.

Resim, aylar önce bulunan cesedin ailesine ulaşmak adına oluşturuldu ve kamuoyu ile paylaşım yapılarak resimdeki kişiyi tanıyan vatandaşların emniyete ulaşmaları ile ilgili önemli bir çağrı gerçekleşti. 3 Temmuz 2021 tarihinde Adapazarı ilçesine bağlı olan Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde geçen Çark Deresi’nde meydana gelen olay ekipleri harekete geçirmişti.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre vatandaşlar derenin içerisinde bir insan cesedi olduğunu görmüş ve korkunç durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ihbarda bulunmuştu. Vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polisler sevk edildi ve konu hakkında araştırmalar yapıldı.

Ekipler itfaiye ekiplerinin dereden çıkartmış olduğu cesette incelemeler gerçekleştirdi ve söz konusu cesedin bir erkeğe ait olduğu tespiti yapıldı. Ceset Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine gönderildi ve erkek cesedinin yaklaşık olarak 4 aylık olduğu konusunda belirlemede yapıldı.

Fakat cesedin kimliğinin henüz belirlenemediği aktarıldı ve yaklaşık olarak 5 ay önce bulunan cesedin robot resmi çizilerek vatandaşlara önemli bir çağrı gerçekleşti. Emniyet Kriminal Birimi cesedin ailesine ulaşmak adına robot resmi oluşturdu ve cesedin bir erkeğe ait olduğu tespiti yapıldı.

Önceki tarihlerde yakınları kaybolmuş vatandaşlara çağrıda bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü çizilen robot resmi kamuoyu bilgisine sundu ve önemi paylaşımlar gerçekleştirdi. Bir açıklama da yapan Emniyet Müdürlüğü önceki tarihlerde bir yakını kayıp olan ve çizilen robot resmi benzeyen vatandaşların Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ile 112 Polis İmdat hattına ait 0 264 241 54 30 numaralı telefonu aramaları gerektiği belirtildi.