Sahra Çölü Nerede? Sahra Çölü Özellikleri Nelerdir?

Sahra Çölü'nün büyüklüğünün yaklaşık olarak 9 milyon kilometrekare olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra dünya üzerinde en sıcak çöl olarak tanınan bölgenin yaşı ise 2,5 milyon olarak belirlenmiştir. Yüzölçümü bakımından da Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayacak kadar büyük boyutlara sahip olan Sahra Çölü dünyanın en tanınmış ve ünlü bölgelerinden bir tanesidir.

Ünlü ile öne çıkmakta olan Sahra Çölü’ne genel olarak bakıldığı zaman bölgenin yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık olarak 12 katıdır. Bununla birlikte Sahra Çölü üzerinde yüksekliği 3000 metreyi aşabilen dağlar da bulunmaktadır.

Arapça dili içerisinde Sahra kelimesinin çöl anlamına geldiği bilinmektedir. Büyük Sahra ya da Sahra adı verilen çöl, Afrika'nın Kuzey kısmında yer alır. Bununla birlikte kıtanın ortası ile beraber kuzeyini ayırabilen bir çöl olma özelliğine sahiptir.

Bölgenin yaklaşık olarak Afrika'nın yüzde 30'unu kadar kapladığı bilinmektedir ve Büyük Sahra, Afrika kıtası üzerinde mevcut bulunmaktadır. Kızıldeniz ile Atlas Okyanusu arasında yer alan çöl hakkında kıtayı ikiye bölecek kadar bir büyüklüğe sahip olduğunu söylemek de mümkündür.

Sahra Çölü’nün sahip olduğu bir diğer özellik ise zemininin mineral besinler bakımından oldukça zengin olmasıdır ve bu duruma sebep olarak yağışların mineralleri yıkayarak götürmemesi ve bitkilerin onları tüketememiş olması gösterilmektedir.

Tohum tanelerinin uzun vadeli kuraklığı atlatmayı başarabilmesi ardından kuvvetli sağanaklar şeklinde yani ilk yağmurlar sonrasında kök salarak çiçek açar ve birkaç gün içerisinde olgunlaşmaya başlar.

Yaşam koşulları açısından ise Sahra Çölü’nün dünyanın en zorlu olan yerlerinden bir tanesi olduğu bilinmektedir. Dünyanın en sıcak çölü olarak bilinmesinden dolayı bölgenin sıcaklığı da oldukça yüksek düzeyde seyretmektedir. Özellikle güneşin tepede yer aldığı sıralarda kavurucu sıcak ile beraber Sahra Çölü'nde durulması mümkün olmayan bir sıcağa erişilmektedir.