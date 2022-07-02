Sağlıkçılar Uyardı! Maske Takılmazsa Zor Günler Geri Gelecek!

Uzmanlar, tüm vatandaşların iç ve dış mekanlarda gönüllü olarak yüz maskesi takmaya devam etmelerini önerirken, koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı da artış gösterdi. Sağlık bakanlığı'na göre, ülke genelinde enfeksiyon sayısı 20-26 Haziran tarihleri arasında 11.000 artışla 26.635'e ulaştı. Söz konusu haftada enfeksiyonlar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi Tufan Tükek Milliyet gazetesine verdiği demeçte “Önceki aylarda enfeksiyonlarda artış oldu. Böyle devam ederse yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz.” dedi. İçeride yüz maskesi takmanın şart olduğunu hatırlatan Tükek, “Zorunlu olduğu için değil, ihtiyaç olduğu için maske takmalıyız. Birçok insanın maskesiz olarak hastanelere geldiğini görüyorum.”

Pandemik durum iyileştikçe Türkiye, Mart ayında dış mekan maskesi görevini kaldırdı ve 26 Nisan'da iç mekan maskesi görevini kısmen iptal etti ve bu kural sadece hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında takip edilecek. 30 Mayıs itibariyle, ülke toplu taşıma araçlarında yüz maskesi takma görevini iptal etti. İnsanların bunları sadece hastanelerde giymeleri gerekiyor. “Maske takmaya alışmıştık, insanların onları giymesini sağlamak bir kez daha zor olabilir.” KLİMİK Derneği yönetim kurulu başkanı Serap Şimşek Yavuz, Tükek ile anlaştı.

”Özellikle toplu taşıma araçlarında ve kapalı kalabalık yerlerde maske takılmalı“ diyen Bakan, "İstanbul'da enfeksiyonlara ciddi bir zam var. Daha önce enfekte olmuş olanlar şimdi tekrar grip gibi hastalıkla yaşıyorlar.” Yavuz'a göre asıl sorun, "gençlerin virüsü yüksek riskli gruplara bulaştırması.” Yaklaşan Kurban Bayramı tatilini hatırlatan uzman, "Halk toplu taşıma araçlarında maske takmakta tereddüt ederse tatilden sonra yeni bir enfeksiyon dalgası başlayabilir.”

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim Bülent Ertuğrul, kronik hastalığı olan tüm kişilere COVID-19'u önlemek için takviye aşısı yaptırmalarını tavsiye etti. 30 Haziran'da Türkiye sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının kötü günlerinin sona erdiğini söyledi ve sonbaharda yüz maskelerinin tekrar zorunlu olacağı iddialarını reddetti.