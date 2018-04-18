Zor Doğum Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Neden Oluyor!

Dikkat eksikliği ve hiparaktivite bozukluğu üç ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar; dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüselliktir.

Dikkat eskikliği olan bireyde; dikkat aşırı dağınık, unutkanlık, eşya kayıbı gibi problemler görünür.

Aşırı hareketliliği olan bireyde; yerinde duramama, özellikle küçük yaş grubundaki çocukların eşyalara tırmanmaya çalışması görülmektedir.

Dürtüselliği olan birey ise genel olarak sabırsızdır. Kişinin sözünü keser ve sonuna kadar dinlemekte güçlük çeker, herhangi bir sırayı kesinlikle bekleyemez.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivide bozukluğu genetik bir rahatsızlık olabilmekle beraber anne ve babada varsa eğer çocukta da %50 oranında bu özgeçmişe rastlayabiliyoruz. Yakın akrabalarda olduğu taktirde yine bu bozukluk çocuğu %12 oranında etkilemektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun net nedeni hala bilinememekle beraber yine özgeçmişleri kontrol edildiğinde; zor doğum, düşük gebelik, hamile annenin alkol ve uyuşturucu kullanımının etken olduğu görülmüştür.