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Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?

Zoofobi; kişinin yaygın olarak hayvanlardan korkması olarak tanımlanmaktadır. Bir tür fobi çeşididir. Bu fobiye sahip kişi, büyük ya da küçük farketmeksizin her türlü hayvandan korkmaktadır.

24 Ekim 2017 Salı 14:25
Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?

Küçük yaşlarda kendisini göstermeye başlayan zoofobi, erişkinlik yaşlarında da devam edebilmektedir. Zoofobi’nin en yaygın türü ise böcek korkusudur. Hayvanın zararlı olup olmayacağı kişi için ayırt edici bir nitelik taşımamaktadır.

Zoofobi’ye Sahip Olan Kişiler Hayvanlarla Karşılaştığında Nasıl Tepki Verirler?

Zoofobi; genellikle kadınlarda görülmektedir. Kişi hayvanla karşılaştığında vücudunda panik tepkileri oluşur. Kişide çarpıntı, terleme, endişe, baş dönmesi, kusma gibi reaksiyonlar görülmektedir.  Çocuk yaşta yaşanan beyin travmaları da zoofobi nedenleri arasına girebilmektedir. Tüm bu panik hali kişide, sinir ve stres oluşturmaktadır. Zoofobi’ye sahip kişiler ani hareketleri neticesinde çevresi tarafından sakar olarak anılabilirler. Çünkü genel itibariyle kişiler durumun ciddiyetini tam olarak algılayamaz ve duruma sosyal çevre olarak saygı duyulmadığı zamanlar da olabilmektedir.

Zoofobi Tedavi Yöntemi

Bu fobi türü, tamamıyla davranışçı terapi yöntemiyle sonlanabilmektedir. Farklı yaklaşım şekilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu davranışçı terapide kişi, terapiste yaşadığı durumu anlatır ve terapist tedavi öncesi kişinin ailesiyle, sosyal çevresiyle konuşup biraz daha sabır göstermeleri gerektiğini bildirmelidir. Çünkü bir ekip çalışması olarak sonlanabilen bir fobi türüdür. Kişi, neden korku yaşadığını mantıklı sebepler neticesinde cevaplamaya çalışır ve duyarsızlaşma anlarında eğitimli hayvanlar eşliğinde onları görünce nasıl tepkiler verdiği terapist tarafından incelenmektedir. Bu sırada hastanın bir nebze de olsa sakinleşebilmesi için bireye bir uzman tarafından ilaç desteği yapılabilir. Bu şekilde izlenecek yol ile kişi hayvanlar karşısında yavaş yavaş tepkisiz hale gelmeye başlayacaktır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 24.10.2017 15:52
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