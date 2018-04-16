'Zımba oyunu' küçük Yunus'un hayatını kurtardı

Turgay İPEK/ERZURUM, () -ERZURUM'da, yaklaşık 8 ay önce oynadıkları 'zımba' oyununda arkadaşının vurduğu tekmenin ağrısıyla gittiği hastanede sağ bacağında kötü huylu kemik tümör tanısı konulan Yunus Dızman (10), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Mahallesi'nde yaşayan Halime- Rıfat Dızman çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Yunus Dızman, 29 Temmuz 2017 tarihinde gittiği Kuran Kursu'ndaki ara sırasında arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Kursa gelen öğrencilerden biri Yunus Dızman'a 'zıbma' oyunu oynamasını teklif etti. Oyun sırasında Serhat isimli arkadaşı Yunus Dızman'ın bacağına tekme attı. Bacağındaki ağrı nedeniyle Yunus Dızman'ı hastaneye götüren aile şok haber ile karşılaştı. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde muayene edilen Yunus Dızman'ın yapılan tetkiklerinde arkadaşının tekme attığı sağ bacağında kötü huylu kemik tümörü tespit edildi. Yunus Dızman burada 2 ay önce yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

'GEÇ KALINSA ÖLEBİLİRDİ'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nden Dr. Kutsi Tuncer, bu tümörün çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilen tümör olduğunu bildirdi. Geç kalınması halinde diğer hayati organlara yayılımla hastanın ölebiliceğini veya en iyi ihtimalle bacağı kesileceğini anlatan Tuncer, Dızman'ın bacağındaki tümörlü kemiğin radyasyon onkolojide ışın tedavisiyle temizlendiğini söyledi. Plastik cerrahi ile küçük çocuğu ameliyat ettiklerini bildiren Tuncer, "Yunus'un tümorlü kemiğini bacağından çıkartıp tamamıyla tümörlü hücreleri de öldürmek için kemiği radyasyon onkolojisine gönderdik. Kemiği radyasyon onkolojide yoğun ışın altında tuttuktan sonra Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Önder Tan hocamızla hastanın kaval kemiğinin yanından aldığımız ince bir kemikle ışınlattığımız ölü kemiği canlandırmak amacıyla hastanın bacağına yerleştirdik. Böylece kemiği yeniden canlandırdık ve hastamızın ek proteze ihtiyaç duymadan hayatına tümörsüz şekilde devam etmesini sağladık. Operasyon sonrası bacağındaki kemik dokularının yavaş yavaş kaynadığını gözlemledik" diye konuştu.

'OKULUMU ÖZLEDİM'

Hastanedeki ameliyat sonrası dün taburcu olan Yunus Dızman'ın kemoterapi tedavisi sürüyor. Barbaros Hayretttin Paşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yunus Dızman okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini söyledi. Tamamen iyileşip okuluna dönmek istediğini anlatan Yunus Dızman, "Kuran tursundayken yeni tanıştığım Serhat isimli arkadaş 'gel zımba oynayalım' dedi. Oyun kurallarına göre ben ona o da bana vurdu. Yakalanan kişiye tekme atılıyordu. Arkadaşın sağ bacağıma attığı tekme sonucu canım çok yandı. Aileme söyledim beni doktora götürdüler" diye konuştu.

'ALLAH O ÇOCUKTAN RAZI OLSUN'

Çocuğunu sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür eden anne Halime Dızman da şunları söyledi:

"Allah çocuğuma tekme atan o çocuktan razı olsun. Evladımın hayatını kurtardı. O olmasaydı belki çocuğum yaşamıyordu. Çünkü bir gün bile ağrısı olmadı. Gidip o çocuğu ziyaret edip teşekkür edeceğim. Oğlumu başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara da teşekkür ediyoruz."



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