Zayıflamak İçin Altın Süt Mucizesi

Altın sütün vücudumuza sağladığı faydalar

Altın süt bir yandan kilo vermemizi sağlarken bir yandan da sağlığımıza destek olur.

Kansere karşı koruyucudur.

Ödem attırır ve vücuttaki yağ tutulumunu engeller.

Soğuk algınlığı ve öksürük için birebirdir.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Hücre yenileyicidir. Cilt ve saçlarımız için faydalıdır.

Altın Sütün Kilo Vermede En İyi Gece İçeceği Olmasının Beş Nedeni

1. Altın süt soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıkları tedavi etmede birebirdir. Altın süt içerisinde bulunan zerdeçal herkesin bildiği gibi hastalıkları iyileştirmede kullanılan bir besindir. Bununla beraber zerdeçal bu mucizevi tedavi özelliği dışında kilo vermek için de dönemimizde çok önemli bir boyut kazanmıştır.

2. Altın süt metabolizmayı hızlandırarak besinleri daha hızlı sindirmemize ve vücudumuzda daha fazla yağ yakmamızı sağlar. Bu sebeple daha hızlı kilo veririz.

3. Altın süt kilo alımının önlenmesine yardımcı olur.

4. Altın süt mükemmel bir protein kaynağıdır. Kaslarını güçlendirmek isteyen kişiler içinde alternatif bir protein kaynağıdır.

5. Laktoz intoleransı (laktozun sindirilememesi) olmayan kişiler için besinlerin sindirimine yardımcı olur ve vücutta yağ birikmesine engel olur.

Altın Sütün Hazırlanışı

Altın sütün hazırlanmasında kullanılan malzemeler kolaylıkla bulabileceğimiz türdendir. En yakın marketlerde veya aktarlarda bulabilirsiniz.

Malzemeler:

-1 su bardağı isteğe göre yarım yağlı süt



-1,5 çay kaşığı tarçın-1,5 çay kaşığı zencefil-1,5 çay kaşığı zerdeçal-1,5 çay kaşığı bal-1 çay kaşığı chia tohumu-1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bal dışındaki tüm malzemeler tam ölçü olarak karıştırılır. Altı kısık bir şekilde ve sürekli karıştırılarak kaynatılır. Uzun süreli kaynatma olmamalıdır. Daha sonra biraz ılık olması için bekletilir. Ve içine bal karıştırılarak fincana alınır. Afiyetle tüketilir.



Nasıl Kullanılır?

Haftada 1-2 gece bir fincan tüketilebilir. Şeker hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlar doktorlara danışmadan kullanmamalıdır. Hamilelik durumunda ve emzirme durumunda ise tüketilmesi önerilmemektedir.



Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 20:59