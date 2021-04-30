Yurt Dışına Aşı Turu Korkuttu! Sahte Mi Gerçek Mi?

Son zamanlarda dikkat çeken uygulama olan aşı turu hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı ve bu konuya dikkat edilmesi gerektiği tavsiye edildi. Son olarak Miami'ye yapılacağı ifade edilen aşı turu hakkında korona virüs aşısı için sıra bekleyenler tepkide bulundu. Miami'nin yanı sıra Sırbistan’da da aynı şekilde bir turun yapılacağı söylenildi. Ancak iki ülkenin büyükelçilikleri göre böyle bir durumun söz konusu olmadığı açıklandı. İki ülkenin büyükelçiliği bu konu hakkında bir açıklama yapıp bu tür bir aşılamanın olmadığı hakkında bilgi vermişti ancak büyükelçilik tarafından yapılan açıklama sonrasında Miami ile ilgili olan ilan da dikkatleri üzerine çekti. Firma, korona virüs aşılaması için aracı olduğunu iddia ederken Amerika Birleşik Devletleri de oturma izni olan yabancılar ya da kendi vatandaşları haricinde ülkede bulunan turistlere aşı yapmadığını söyledi.

Çok uzun bir süredir devam eden ve kabus yaşatan korona virüs salgınına karşın en etkili yolun aşı olduğu tüm uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Fakat korona virüs aşısının erişiminin büyük devletler için bile kolay olmaması gündeme gelirken son günlerde aşı turizmi ile ilgili yapılan ilanlar da vatandaşın dikkatini çekti. Yayınlanan ilanların birinde Miami'de aşı seyahati vaadinin yapıldığı firmanın yayınlamış olduğu ilanda Miami aşı seyahati programı düzenlendiği belirtildi ve ekonomik sınıf gidiş dönüş uçak bileti, iki dost Pfizer Biontech korona virüs aşısı ve 23 gece Miami'de konaklama içeren bir program olduğu açıklandı.

Yayınlanan ilanlarda program kontenjanlarının sınırlı olduğu vurgusu yapıldı. Firmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yetkilisi her zamanki var olan turlarına aşı programını eklediklerini ifade etti. Aşı rezervasyonunun yapılması takdirde herkese aşı yapıldığı söylenildi. Turistlerin de korona virüs aşısını yurtdışında yaptırabileceğini öne süren firma yetkilisi, tur kapsamında korona virüs aşısı için bir ücret almadıklarını ve yalnızca kendilerinin aracı olduklarını anlattı.