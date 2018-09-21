Yrd. Doç. Dr. Demir Anka'da

ÖZEL Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir’i kattı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, güçlü hekim kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Tarihteki ilk kısırlık hastalığının tanısı ve tedavisini 4 bin yıl önce Asurlular tarafından yazılan bir çivi yazısı olan kil tablette Yrd. Doç. Dr. Ahmet Berkız Turp’ la birlikte bularak adından söz ettiren tüp bebek üzerine çalışmaları bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir , Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, uzmanlığını 2013 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2015- 2016 yılları arasında Belçika Jan Palfijn Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde, 2016-2018 yılları arasında ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ve Tüp Bebek Merkezi’nde yardımcı doçent olarak görev alan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirin ’in uzmanlık ve ilgi alanları; kadın hastalıkları ve doğum, tüp bebek tedavisi, vajinal düzeltme ameliyatı, idrar kaçırma tedavisi ve endoskopik cerrahidir. Demir, ayrıca Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite kitabının bölüm yazarlığını da yapmıştır.

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