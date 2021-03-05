Yoğun bakımdaki genç hasta sayısı artacak!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sakarya, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle vaka sayılarının artabileceğini ifade etti. Yapı değişikliği sonucu koronavirüsün bulaş hızının iki kat arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, koronavirüsün geçirdiği mutasyonların farklı niteliklere sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıkaya, bu durumun mutasyonlu koronavirüsün kontrol altında tutulmasında sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

"4 binden fazla insana bulaştırabilir"

Şimdi mücadele edilen koronavirüsün beş ay önce mücadele edilen koronavirüsle aynı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, şu anki koronavirüsün çok daha hızlı bulaştığını söyledi. Prof. Dr. Sakarya, 1.000 kişinin beş ay önce 2 bin 500 kişiyi enfekte edebildiğini belirterek, şu anda ise 1.000 kişinin 4 binden fazla insanı enfekte edebildiğini aktardı.

"Yoğun bakım servislerinde genç hastaları göreceğiz"

Koronavirüsün ilk başlarda bir skalaya sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sakarya, çocuklar ve gençler arasında ölümcül vakaların oldukça düşük olduğunu ve yaşın ilerlemesiyle birlikte tehlikenin de artış gösterdiğini anımsattı. Prof. Dr. Sakarya, şu anda gençlerin mutasyonlu koronavirüsü belirti göstererek geçirmeye başladıklarını ifade ederken, yoğun bakım servislerinde yakın zamanda genç hastalarla karşılaşılacağını aktardı.

Ülkemizde vaka sayılarının azalmasının yalnızca tedbirlerle açıklanamayacağını kaydeden Prof. Dr. Sakarya, insanların artık koronavirüsü daha fazla ciddiye almaya başladığını dile getirdi. Prof. Dr. Sakarya, koronavirüsün üstesinden gelebilmek için nüfusun yüzde 60'ının bağışık yapılması gerektiğini belirterek, çok sayıda ülkenin 50-100 milyonluk koronavirüs aşısı rezervi yaptığını ve bir sene sonra satın alacakları aşılar için anlaşma imzaladığını söyledi.

"120 milyon aşıya ihtiyaç var"

Türkiye'nin şimdi 120 milyon aşıya gereksinim duyduğunu kaydeden Prof. Dr. Sakarya, 60 milyon insana aşı uygulandığı ve aşının da iki doz halinde yapıldığı düşünüldüğünde gerekli olan rakamın bu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sakarya, DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) koronavirüsün tümüyle ortadan kalkabilmesi gibi bir şeyin mümkün olamayacağını ve yalnızca epidemi haline gelebileceğini söylediğini hatırlatarak, bu sürece ne zaman geçileceğinin hala belirsiz olduğuna dikkat çekti.

"Bir tane test 8-10 dolara mâl oluyor"

Koronavirüs hastasının devlete ciddi bir maliyet getirdiğini aktaran Prof. Dr. Sakarya, yalnızca bir tane koronavirüs testinin bile devlete 8-10 dolara mâl olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sakarya, bir aşının da aynı maliyete sahip olduğunu belirterek, hastalarda test yapılması yerine aşı uygulanması gerektiğini belirtti.

"Başkalarının hayatlarını tehlikeye atmayın"

Prof. Dr. Sakarya, en büyük sorunu sağlık personelinin yaşadığını kaydederek, hiçbir vatandaşın tedbirsizce hareketleri nedeniyle başka insanların hayatını tehlikeye atmaması gerektiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 12:24