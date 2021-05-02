Yoğun Bakım Yatışından Güzel Haber

Risk haritasında bulunan kırmızı illerden sevindirici haberler geldi. Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin almış olduğu kararlar ile birlikte geçilen tam kapanma döneminde yüz güldüren haberler devam etti. Yapılan açıklamada, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Devlet Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının 0 olduğunu duyuruldu. Bunun yanı sıra Bilim Kurulu üyelerinden de tam kapanma süreci sonrasında yaşanacak olan olaylar ile ilgili tahminler gelmeye devam etti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat ve sahile gitme ile ilgili bir uyarıda bulundu ve bu konu hakkında konuşma yaptı. “Korona virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz” şeklinde ifadeler kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 1,5 metrelik bir mesafenin koruyabildiğini ancak şimdi en az 2 metrelik bir mesafe olması gerektiğini açıkladı. Bu sebeple kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu durumda hareketliliğin de bir risk taşıdığını söyleyen Sağlık Bakanı, tedbir anlamında hassasiyet gösterilmesi durumunda riskin daha da azalacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihinde saat 05.00’te sona erecek olan tam kapanma dönemi ile ilgili olarak bugün saat 11.00 itibarı ile toplamda 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izin belgesinin düzenlendiğini duyurdu. Tam kapanma sürecine geçirmesi ile birlikte 2 Mayıs saat 11.00 itibarı ile-devlet üzerinden giriş yapılarak İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplamda 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izin belgesinin düzenlendiği bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.

Çok yüksek riskli iller arasında yaralanan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan devlet hastanesi ise güzel bir haber verdi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının 0 olduğunu duyurarak tedbirlerin işe yaradığı da ifade edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasına göre kırmızı renkte çok yüksek riskli iller arasında bulunan Osmaniye'de vaka sayılarının düştüğü bu şekilde öğrenilmiş oldu.