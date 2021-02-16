Yoga Nedir? Yoga Çeşitleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Nefes kontrolü sağlayan ve düzenlemesine yardımcı olmak için egzersizler yapılmaktadır.

Yoga Nedir?

Yoga, birlik anlamına gelen Sanskritçe ‘ yuji ‘ kelimesinden gelmektedir. İnsanlık tarihinden bu yana var olduğu düşünülen yoga, eski çağlardan beri yapılmakta ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ancak ilk oraya çıktığı tarih net olarak bilinememektedir. Hindistan’da bulunan arkeolojik kanıtlar m.ö 300 yılları zamanlarına ait olduğu düşünülmekte ve bu nedenden dolayı tarihin eski dönemlere dayandığı söylenmektedir. Kişilerin sağlıklı ve kaliteli yaşamak amacıyla birçok egzersiz yöntemlerini bir arada denemektedir. Fakat rahat ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için yoga yapmak yeterli olacaktır. Yoga, benlik, nefes ve enerjiler üzerine yönlendirilmiş bir içsel odaklanmadır.

Yoga Çeşitleri Nelerdir?

Yoganın birçok çeşidi bulunmaktadır. Yoga merkezlerimde uygulanmakta olan yoga türleri yoga sutraları’ndan yapılan klasik Yoga’dan türemiştir. Bütün yoga çeşitleri birbiri ile aynı amaca sahiptir birbirlerinden üstün olma durumları yoktur. Fakat uygulama teknikleri birbirinden farklıdır ve aynı amaca yönelik yapılmaktadır. Bireylerin yoğun stres, yaşam kalitelerinin düşmesi, dikkat dağınıklığı, zihni rahatlatmak ve aklı güçlendirmek sebebiyle yoga yapmaya yönelme görülmektedir. Bireyler kendilerine uygun türü deneyerek seçmelidirler.

Karma Yoga: Hareket yogası olarak adlandırılmaktadır. Kişinin bu yöntemi uygula nedeni hayata karşı çok büyük beklentiler içerisinde olma duygusundan kurtulmak ve ruhsal özgürlüğü yaşamak istemelerinden dolayı yapılmaktadır.

Bhakti Yoga: Sevgiye dair yapılan yoga çeşididir. Karşılıksız, yaratılış kaynağına adanmak ve kişinin benliğine hitap eden bir yoga biçimidir. Fiziksel hareketleri çok fazla bulunmayan genellikle meditasyon türünde yapılmaktadır.

Raja Yoga: Bilgi yogası olarak bilinmektedir. Eski zamanlarda kralların yogası olarak tabir edilmektedir. Zihinsel, etik ve ruhsal öğretilerin hepsini kapsayan genel bir çeşittir. Zihin karmaşalardan kurtarmak, bilinç kontrolü sağlamak ve yönetmek gibi nedenlere bağlı olarak bilincin üst seviyelere çıkaracağına inanılmaktadır.

Tantra Yoga: Vücuttaki enerjinin dengeli bir hale getirmek amacıyla uygulamaktadır. Ferahlık, aydınlanma, aklın çözümlendirilmesi ve bilincin geliştirilmesi sebebiyle yapılmaktadır. Bireyin varoluş nedenini anlamasıyla olunacağına inanılmaktadır.

Hatha Yoga: Fiziksel hareketlerden oluşan bu yoga çeşidi en çok tercih edilen ve popüler olan bir türdür. Fiziksel güç olarak bedenin direncini artırmak amacıyla yapılmaktadır. Tamamen vücut üzerine aktiviteler olan, bedenin gücünü artırmayı hedefleyen bir çeşittir.

Terapötik Yoga: Bireylerin yaşadığı acılara yönelik iyileştirici çalışmalar sergileyen bir türdür. Yapılan bu yoga terapisi bireylerin acılarından arınmak, yaşadığı olumsuzlukları unutmak amacıyla yapılmaktadır.

Yoga Nasıl Yapılır?

Düz bir zeminde yere bağdaş kurarak yapılmaktadır. Bireylerin nefes kontrolü yapması, rahat hissetmesi ve tamamen odaklanması gerekmektedir. Rahat bir yere oturulduktan sonra bileklerin sırt bölümünü dizlerinizin üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir.

Gözer kapalı, tamamen nefes vererek ve burundan yavaş yavaş ama derin derin nefer alarak başlayınız. Alınan nefesi tekrar burundan yavaş yavaş verin ve ağız mutlaka kapalı olmalıdır. Setler halinde tekrarlanması gerekmektedir.

Olumsuzlukları düşünmeden sakin ve ferah hissederek yapılmalıdır. Evrensel enerjiyi hissederek ve zihin rahatlığına odaklanarak sakin, kontrollü ve pozitif hisler ile yapılmaktadır. Hamile Kişiler doktor onayı almadan yoga yapmamalıdır.

