YKS Öncesi Beslenme Reçetesi

Sınav öncesi öğrencilerin ders çalışmayı sonlandırıp vücudu ve zihni dinlendirmeleri gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, "Öğrenciler, son 2 gün içerisinde şimdiye kadar hiç yemedikleri besinlerden ve dışarıdan yemek yemekten uzak durmalılar" dedi.Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara önemli tavsiyelerde bulunan Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sınav öncesi beslenmenin önemine dikkat çekti. Öğrencileri ve aileleri dışarıdan beslenmemeleri konusunda uyaran Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Protein yönünden zengin olan potansiyel riskli besinlerimiz var. Bu besinler, çok çabuk gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Şu an havalar da ısındı bu nedenle zehirlenmelere rastlamamız daha da olası. Sıcaklık da bu besinlerin yapısını çok çabuk bozuyor. Bu nedenle bu gibi besinlerden uzak durulmalı. Hele ki dışarıdan yedikleri zaman bildikleri yerleri tercih etsinler hatta mümkünse yemesinler" diye konuştu.

"METOBOLİZMA STRESTEN ETKİLENİYOR"

Sınavdan bir gün önce dengeli beslenmenin önemli olduğunu anlatan Diyetisyen Altuntaş, "Öğrencilerin sınav öncesi bilmedikleri besinleri yememeleri çok önemli. Metabolizma stresten etkilendiği için vücudun bilmediği gıdalardan da uzak durmak faydalı olacaktır. Sınavdan bir gün önce dengeli beslenme tercih edilmeli. Ama en önemlisi de potansiyel riskli besinleri dışarıda yemekten uzak durmaktır. Mesela çiğköfte potansiyel riskli besinler arasında yer alır. 'Sınav öncesi canım çekti çiğköfte, midye yiyim' diye düşünmemeleri gerekiyor. Stres bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebep olacağı için bu gibi durumlarda bağırsakları daha hızlı çalıştıracak besinlerden ziyade daha sakin çalıştıracak besinleri ve buradaki metabolizmayı dengeleyecek besinleri tercih etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAM TAHILLI BESİNLERİ TERCİH EDİN"

Şekerli gıdalardan sanılanın aksine sınav öncesi uzak durulması gerektiğini de ifade eden Altuntaş, şunları söyledi:

"Özellikle tam tahıllı besinleri tercih edebilirler. Şekerli tatlı besinlerden olabildiğince uzak durmalılardır. Bunlardan uzak durmaları sınav anında herhangi bir metabolizma sıkıntısı yaşanmasını önleyecektir. Sınav sabahı da rutinde kahvaltısı her neyse yumurta, zeytin, peynir, domates gibi besinlere kahvaltıda yer verilmelidir. Patates gibi karbonhidrat seviyesi yüksek ve kan şekerini daha hızlı yükselten besinler daha yardımcı olabiliyorlar. Özellikle kan şekerinin dengelenmesi zihnin aktivasyonunu artırabiliyor. Kahvaltıda bir patates haşlaması, yeşillik, yumurtanın olduğu bir kahvaltı önerebiliriz."

"RAHATLATICI ÇAYLAR TERCİH EDİLEBİLİR"

Kekiğin sakinleştirici bir etkisi olduğunun altını çizen Altuntaş, "Sabah yeşilliklerin ya da peynirin üzerine az bir miktar kekik kullanılabilir. Daha rahat uyumayı sağlamak adına içinde melisa ve yasemin yer alan çaylar tercih edilmelidir. Bu çayların sakinleştirici etkileri olabiliyor bunları akşamdan tüketip rahat uyumayı sağlamak anlamlı olacaktır. Heyecandan dolayı ağız kuruluğu olabiliyor. O nedenle öğrenciler sürekli su içme eğilimi gösterebilir. Suyu sınav öncesi dengelemek gerekir. Sabahtan çay ya da kahve tercih edilmesin bunlar çok daha fazla tuvalet ihtiyacına neden olabilecektir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 11:03