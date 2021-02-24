Yılların Eskitemediği Permalı Saçlar

Permanın modası yıllardır geçmemiş hatta kadınlardan sonra erkeklerde yaptırmaya başlamıştır. Hemen her kuaför bu işlemi makul fiyatlara yapmaktadır. Neyse ki düz isteyenler için de kıvırcık isteyenler için de saç uygulamaları bulunmaktadır. Hadi beraber perma hakkında bilgiler öğrenelim.



Perma Nedir?



Saçınızdaki bağları geçici olarak kırmaya yardımcı olan kimyasal bir yöntemdir. Saçta oluşan bu bağların kırılması sonrası yeniden şekil verilir. Sonra da nötrleştirici ile kalıcı hale getirilir. Bu yöntem ile hayalinizdeki o havalı buklelere sahip olabilirsiniz. Hatta bu işlemi kalıcı hale getirip uzun süre saçınızı kıvırcık kullanabilirsiniz.



Perma Çeşitleri



Hangi perma yöntemini uygulamanız gerektiğini uzman bir saç stilistine danışmanız gerekmektedir. Saç uzmanına danışarak saç tipinizi öğrenip hangi yöntemi kullanacağınıza kendiniz de karar verebilirsiniz.



Soğuk perma



Soğuk perma işleminde öncelikle saçınız alkali bir solüsyon ile ıslatılır. İkinci işlem olarak makaralar ile saçınız sarılır. Bekleme süresi iki buçuk üç saat sürebilir. Soğuk perma ile yapılan işlem sonucunda kalıcılık süresi saç tipinize göre üç altı ay arasındadır.



Bu perma yöntemi soğuk permaya göre zaman ve maliyet açısından daha masraflıdır. Bu işlemin bekleme süresi saç tipinize göre değişiklik göstermekle beraber dört ya da beş saat sürebilir. Gelelim nasıl uygulanır? Öncelikle saç bağı kırmaya yardım edecek olan bir solüsyon sürülür. Daha sonra saçınıza sıcak çubuklarla şekil verilir. Buklelerin kalın ya da ince olması sarılma işleminin nasıl yapıldığına bağlıdır. Son olarak saçınız ısıl işlem görür. Saçınız ıslakken düz kuruyunca kıvırcık olur. Sıcak perma pahalı ama diğer yöntemlerden daha az zarar vermesi ile bilinir.O kadar işlem sonunda saçımız elbette yıprandı ve çok iyi bir bakımı hak etti. Perma işleminden sonra saçınıza doğru bakım yapmazsanız saçınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Öncelikle perma yapılmadan önce sağlıklı bir saça sahip olmalısınız.Perma saçınıza protein hasarı verir. Bu sebeple hasarı iyileştirmek için yoğun protein içeren ürünler ya da doğal kürler kullanabilirsiniz. Unutmayın saçınızın neme ve proteine ihtiyacı var. İlk zamanalar iki güne bir sonraları biraz daha seyrek nem bakımı yapmalısınız. Bunun çok işe yaradığını göreceksiniz.Saçınızı geniş aralıklı bir tarak kullanarak tarayın. Kurutma işleminden sonra perma dolayısıyla düğümler oluşabilir. Düğümleri fırça ila nazik bir şekilde açın. Bunların yanı sıra düzenli olarak uçlarından aldırabilirsiniz. Bu işlem saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardım edecektir.