Yeşilyayla Aile Sağlığı Merkezi’nde sona gelindi

YILDIRIM Belediyesi, ilçeye bağlı Yeşilyayla mahallesinde inşaatına başladığı Aile Sağlığı Merkezi’nin yüzde 80’ini tamamladı. İnşaat hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşın sağlığını önemsediklerini belirtip, ‘Merkezin inşasını tamamlayarak, doktorlarımızın çok nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet etmesini sağlayacak fiziki bir mekan kazandıracağız’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi’nde 5. Pınar Sokak ile 3. Akdere Sokak kesişim noktasında inşası süren aile sağlık merkezi tamamlandığında Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi ismi ile hizmet verecek. 3 katlı olarak 741,15 metrekarelik toplam kullanım alanına sahip olacak merkez, bölge halkına sağlık konusunda önemli imkanlar sunacak.

İHTİYACA CEVAP VEREN MERKEZ

Hizmetlere vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yön verdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Hemşehrilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Özellikle bu gibi eski mahallelerimizde genellikle yaş ortalaması da yükseldiği için, vatandaşlarımız sağlık kurumlarının yürüme mesafesinde olmasını arzu ederler. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 19 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Kısa süre içerisinde merkezin inşasını tamamlayarak doktorlarımızın çok nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet etmesini sağlayacak fiziki bir mekan kazandıracağız” diye konuştu. Öte yandan Yıldırım’da asli hizmetlerin yanında doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Edebali, “Özellikle eğitim ve sağlık konularında yerel yönetim olarak yapmamız gerekenin daha fazlasına ulaşmayı hedefledik. Belediye olarak insiyatif kullanarak sağlık alanında vatandaşlarımız için çok önemli olan bu ihtiyacı karşılıyoruz. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

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