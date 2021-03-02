Yeşil çay tüketenler dikkat!

Sağlık uzmanları tarafından sıklıkla önerilen yeşil çay, antioksidan özelliği ve mideyi rahatlatan bileşimiyle öne çıkıyor. Hemen hemen her sağlık uzmanı tarafından önerilen yeşil çay hakkında şimdi ise bir uyarı geldi. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bağışıklık sisteminin güçlendiren ve özellikle pandemi döneminde bir hayli fazla tüketilen yeşil çayın dikkatli tüketilmesi gerektiğini kaydetti. İlaç kullanan kişilerin yeşil çay tüketirken dikkatli olması gerektiğini aktaran Zünbülcan, yeşil çayın yan etkilerinden korunmak gerektiğini kaydetti.

"Tansiyon ilacı kullananlar dikkat etsin"

Bitki çaylarının ilaç kullanan bazı kişiler üzerinde kötü etkiler gösterebileceğini aktaran Zünbülcan, hamile kişilerde düşüğe kadar giden düreçlerin yaşanabileceğini belirtti. Adaçayının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve boğaz ağrısına iyi geldiğini aktaran Zünbülcan, baş ağrısı için biberiye çayının ve mide ağrısı için kekik kullanımının önemli olduğunu dile getirdi. Yararlı etkilerine rağmen bu tarz çayların tansiyon ilacı kullanan kişilerde kötü etkilere neden olabileceğini belirten Zünbülcan, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ekinezya çayının kolesterol için iyi olduğunu aktaran Zünbülcan, doğum kontrol ilacı kullananların bu çayı tüketirken dikkatli olması gerektiğini belirtti. Zencefilin hem boğaz ağrısına hem de öksürüğe karşı etki gösterdiğini kaydeden diyetisyen Zünbülcan, kan seyreltici ilaç tüketenlerin bu çayları tüketirken doktora başvurması gerektiğini bildirdi. Karışık bitki çayları kullanılırken çok daha dikkat etmek gerektiğini aktaran Zünbülcan, eczane ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zencefil, adaçayı ve ıhlamur nasıl tüketilmeli?

Zencefilin tüketilmeden önce kaynatılması gerektiğini, adaçayı ve ıhlamurun ise ılık suda demlenmesi gerektiğini aktaran Zünbülcan, böylece etken maddelerden yararlanılacağını belirtti. Yaprak halindeki bitkilerin demlenmesi gerektiğini aktaran Züşnbülcan, kök olan bitkilerin kaynatılması gerektiğini ifade etti. Bitkilerin en fazla 6 ila 8 dakika demlenmesi gerektiğine işaret eden diyetisyen Zünbülcan, yüksek aroma içeren kekiği tüketirken tansiyon rahatsızlığı olanların ve hamilelerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 12:59