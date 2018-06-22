Yerli teknoloji Digime3D 2,2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

İSTANBUL, () - ÜÇ boyutlu görüntüleme teknolojisi ile vücut analizi yapan Digime3D girişimi 2,2 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn'den aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde sağlık girişimlerinin gelişimini hedefleyen ve Türkiye’de bu konuda bir ilki gerçekleştiren BioCube İstanbul Sağlık İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi girişimlerinden biri olan Digime3D, yerli sermaye ile kurulmuş olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn’den yatırım aldı. Üç boyutlu vücut tarama teknolojisini, geliştirdiği yazılım ve özel donanımlar ile birleştirerek taşınabilir ve düşük maliyetli hale getiren Digime3D, tüm vücut ölçülerinin otomatik olarak alınmasını; vücut, yağ ve kalori analizi yapılabilmesini, grafik destekli raporlama araçları sayesinde tüm bu verilerin kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor.

Türkiye’de ilk defa sağlık inovasyonunu ve girişimciliğini desteklemek için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kurulan 'Biocube İstanbul' çatısı altındaki girişimlerden Digime3D, geliştirdiği özel yazılım ve yüksek hassasiyetli 3D tarayıcı sayesinde, vücudunuzun kusursuz bir üç boyutlu modelini oluşturmanızı ve vücudunuzun hangi bölgesinde değişiklik olduğunu net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Digime3D’nin 'DigiHealth' çözümü vücut yağ oranı ve günlük kalori ihtiyacı gibi birçok verinin eşzamanlı olarak hesaplanması vegelişimlerin takip edilmesine imkan sağlıyor. Yüksek hassasiyeti ve taşınabilir özelliği sayesinde dünyadaki rakiplerinden ayrılan Digime3D; spor merkezleri, diyetisyenler, sağlık kurumları ve tekstil firmaları için düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli ve kolay kullanılabilen bir çözüm sunuyor.

YÜKSEK HASSASİYETLE VÜCUT ANALİZİ VE TAKİBİ

Geliştirdikleri özel yazılım sayesinde yüksek hassasiyetle vücut görüntülenmesi ve analizi yapılmasını sağladıklarını ifade eden Digime3D Kurucusu Derya Kavarna, sundukları hizmet ile spor merkezleri, diyetisyenler ve kişiye özel moda tasarımı yapan firmalar için müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttıran teknoloji odaklı bir çözüm sunmayı hedeflediklerini ve çalıştıkları müşterilerden harika geri dönüşler aldıklarını belirtti.

HEDEF; YURT DIŞI PAZARLAR

Kavarna, "Tarvenn’den aldığımız yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek daha fazla müşteriye ulaşmayıve yakın zamanda yurtdışına açılmayı hedefliyoruz. Tarvenn’in desteği ile büyüme ve kurumsallaşma yolunda büyük adımlar attık. Bir yatırımcıdan çok ekip arkadaşı gibi her adımda birlikte çalışıyoruz. Tarvenn’in geniş ağı ve uluslararası bağlantıları sayesinde kurumsal işbirliklerini arttırmanın yanında yurtdışı pazarlara da açılacağız” dedi.

"RAKİPLERİNİN ÇOK ÖTESİNDE YERLİ TEKNOLOJİ"

Geliştirdiği yazılım sayesinde bilimsel yöntemlere dayalı olarak yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilen Digime3D’nin, dünyadaki rakiplerinden bile çok önde olduğunu belirten Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, “Kişiye özel teknolojik çözümler hayatımızda her geçen gün daha fazla öneme sahip oluyor. Digime3D sunduğu çözüm ile firmaların müşterilerine daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasına yardımcı oluyor. Sağlık, spor, tekstil gibi insan vücudunun konu olduğu birçok sektörde kullanılabilecek olan Digime3D; vücut yağ oranı, ideal vücut ağırlığı, günlük kalori ihtiyacı gibi verileri hesaplarken, kişiye zaman içindeki değişimini takip etme fırsatı veriyor. Hızlı bir şekilde yurtiçi ve yurtdışındaki kurumsal iş birliklerini arttırarak marka bilinirliği yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MOBİL CİHAZLA KİŞİSEL DEĞİŞİM TAKİBİ

Taşınabilirve yüksek hassasiyetli ölçümü ile dünyadaki rakiplerinden ayrılan girişim, üç boyutlu tarayıcı ile 40 saniye gibi kısa bir sürede vücudunuz 3 boyutlu bir modelini oluşturuyor. Bu model üzerinden hata payı bırakmayacak şekilde tüm vücut ölçülerinin alınmasını sağlıyor. Vücut yağ oranı, ideal vücut ağırlığı, günlük kalori ihtiyacı gibi verileri hesaplayarak, kişinin zaman içerisindeki gelişimini görsel olarak takip etmesini sağlıyor.

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