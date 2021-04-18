Yerli Aşı Gönüllüsü Mustafa Varank'tan Yan Etki Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yan etki ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin merak ettiği konu yerli aşının yan etkileri hakkında da yorumlarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank canlı yayında Mayıs ayındaki gönüllülük için bir çağrı da yaptı. Çalışmaların oldukça titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan, herhangi bir yan etki yaşamadığını da ifade ettim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapmış olduğu yerli aşı açıklamaları hakkında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösterildiğini, tetkikler yapıldığını ve kanların alınıp sağlıklı olup olmadığına bakıldığını anlattı. Aşı yapıldıktan sonra da tam gözetimde tuttuklarını belirten Bakan Mustafa Varank, herhangi bir yan etki görmediğini sadece kolunda hafif bir sancı olduğunu açıklandı.

Yapmış olduğu konuşmada bir çağrı da da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, hastalıkla mücadele yolunun aşılama olduğunu belirtti. Vatandaşlara yapmış olduğu çağrıda aşıya erişimin olduğu durumda zamanı geldiyse aşının olunması gerektiğini söyledi. Tüm dünyada aşıdan başka bir yol olmadığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesinin tüm denetimlerin yapılmış olduğu anlama geldiğini söyledi.

Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduklarını açıklayan Mustafa Varank, ilaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalara da çağrıda bulunduklarını, her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ve gelin dediklerini açıkladı. Hocaların da üstün gayretler ile o günden beri çalıştıklarını ve 7 farklı çalışmanın söz konusu olduğunu bildirdi.

Üretim yapılması mümkün olan pek çok tesislerin olduğunu açıklayan Mustafa Varank, 7 farklı aşı adayını desteklediğini, vlp denilen virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayının Dünya Sağlık Örgütü listesine girmiş aşı adaylarından biri olduğunu ifade etti.