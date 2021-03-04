Yeni Tip Koronavirüs En Çok Bu Kan Grubuna Bulaşıyor

Uzun bir süredir hayatımızda olan koronavirüsün başka bir bilinmeyen noktası daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda yeni bilgiler edinildi

Yeni Tip Koronavirüs En Çok Bu Kan Grubuna Bulaşıyor

Dünya hangi ünlü bir dergide yayınlanan çalışmada,  bir kan grubunun koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği belirtildi. Kan grubu a ve sıfır olan insanların  bağışıklıkları koronavirüse karşı daha farklı direnç seviyelerine sahip olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde bu iki kan grubuna ait bazı farklı bir bulgular elde edildi.  A grubuna  kana  sahip olan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığı 0 kan grubuna ait olan kişilerden daha yüksek olduğu ve hastalığı daha ağır bir şekilde geçirme olasılığı olduğu tespit edildi.

Kan grubu A olan insanların koronavirüse yakalanma olasılığının  daha yüksek olduğu düşünürken,  geçmişte yapılan çalışmalara göre kan grubu 0 olan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığı  daha düşük.

Yapılan araştırmalara göre,  kan grubu A olan kişilerin yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.  Bu kişilerin Cocid-19 semptomlarını ağır geçirme olasılığının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada,  koronavirüsün solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği öğrenilirken,  laboratuvar tarafından yapılan deneylerde korana virüsün hızla başlatacak şekilde hücreler ile direkt bağlayan bölümünün,  A grubu kan ile ilişkide eşsiz moleküler tutunduğu  öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrindeki  doktor Seean Stowell ‘’ Virüsün kan grupları ile nasıl iletişime gireceği daha iyi anlayabilir yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz.’’  İfadelerini kullandı.

Doktor,  yapılan çalışmanın kan grubunun koronavirüs enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir bölümünü açıklayabileceği  bazı değerlendirmelerde  bulundu.   Daha önce yapılan araştırmalara göre,  kan grubu A olan insanlarda  koronavirüs görülme riskinin çok daha yüksek olduğu ve  bu kişilerin ağır semptomlar  geçirme olasılığını daha fazla olduğu tespit edilmişti.  Diğer yandan kan grubu 0 olan kişilerin koronavirüse  karşı önemli ölçüde daha direnç sahibi olduğu tespit edilmişti.

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