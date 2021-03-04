Yeni Tip Koronavirüs En Çok Bu Kan Grubuna Bulaşıyor

Dünya hangi ünlü bir dergide yayınlanan çalışmada, bir kan grubunun koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği belirtildi. Kan grubu a ve sıfır olan insanların bağışıklıkları koronavirüse karşı daha farklı direnç seviyelerine sahip olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde bu iki kan grubuna ait bazı farklı bir bulgular elde edildi. A grubuna kana sahip olan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığı 0 kan grubuna ait olan kişilerden daha yüksek olduğu ve hastalığı daha ağır bir şekilde geçirme olasılığı olduğu tespit edildi.

Kan grubu A olan insanların koronavirüse yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu düşünürken, geçmişte yapılan çalışmalara göre kan grubu 0 olan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığı daha düşük.

Yapılan araştırmalara göre, kan grubu A olan kişilerin yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu kişilerin Cocid-19 semptomlarını ağır geçirme olasılığının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada, koronavirüsün solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği öğrenilirken, laboratuvar tarafından yapılan deneylerde korana virüsün hızla başlatacak şekilde hücreler ile direkt bağlayan bölümünün, A grubu kan ile ilişkide eşsiz moleküler tutunduğu öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrindeki doktor Seean Stowell ‘’ Virüsün kan grupları ile nasıl iletişime gireceği daha iyi anlayabilir yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz.’’ İfadelerini kullandı.

Doktor, yapılan çalışmanın kan grubunun koronavirüs enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir bölümünü açıklayabileceği bazı değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yapılan araştırmalara göre, kan grubu A olan insanlarda koronavirüs görülme riskinin çok daha yüksek olduğu ve bu kişilerin ağır semptomlar geçirme olasılığını daha fazla olduğu tespit edilmişti. Diğer yandan kan grubu 0 olan kişilerin koronavirüse karşı önemli ölçüde daha direnç sahibi olduğu tespit edilmişti.