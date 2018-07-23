Yeni Sıtma İlacı FDA Onayı Aldı

BBC’nin haberine göre, plazmodyum vivaks parazitinin neden olduğu, sıtmanın yineleyen türü için geliştirilen ve bilim adamları tarafından “olağanüstü bir başarı” olarak nitelendirilen ilacın ABD’de kullanımına izin verildi.İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı belirtildi.Tekrarlayan sıtma için halihazırda kullanılan ilacının, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekiyor. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığına dikkati çekiyor.İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çalışmalar yürütülecek.