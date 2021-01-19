Yeni Rus Aşısı %100 Koruma Sağlıyor

Son dakika… Rusya’dan yeni bir aşı haberi daha geldi! Yeni Rus aşısı iddialara göre %100 koruma sağlıyor! Detaylar haberimizde.

Rusya tarafından son dakika bir aşı açıklaması daha geldi. Rusya tarafından geliştirilen ikinci korona virüs aşısının %100 koruması sağladığı iddia edildi. EpicVakKorona aşısı olarak geçen aşı bağışıklığının %100’ün üzerinde olduğu iddia ediliyor.

Basında yer alan haberlere göre klinik testlerde birinci ve ikinci aşama sonuçları elde edildi. Elde edilen sonuçlara göre Rusya tarafından geliştirilen ikinci korona aşısı olan EpiVakKorona virüse karşı %100 etkinlik gösteriyor. Vekötr Bilim Merkezi tarafından geliştirilen aşı ise şu an Rusya’nın ikinci tescilli aşısı olmuş durumunda. Daha önce de Rusya Sputnik V aşısını geliştirmiş ve tescil etmişti.

İLK AŞININ BAŞARI ORANI %91,4

Rusya tarafından geliştirilen ve tescil edilen ilk korona aşısı olan Sputnik V’in ise başarı oranı %91, seviyesinde.

Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş aşının etkililiği %91,4 olarak açıklanmıştı. Daha sonra da Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bahodır Yusupaliyev ilk Rus aşısının onaylayacaklarını ve ülkelerinde üretilmesini düşündüklerini dile getirmişti.

Basında iddialar devam ederken Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme merkezi tarafından da aynı zaman bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada EpiVakKorona aşısının 1 ve 2.faz klinik sonuçlarının değerlendirildiği açıklandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise aşnın %100 etkili olduğu ifade edildi.

AŞILANMA SÜRECİ BAŞLADI

Rusya’da ise halk için aşılanma süreci 11 Aralık itibariyle başlamıştı.

DİĞER AŞILARIN BAŞARI ORANLARI

Artık dünyamızın her yerinde koronavirüs salgınına karşı aşılar bulunmakta. Kısa zaman içinde birçok farklı ülke tarafından geliştirilen aşılar piyasalarda bulunuyor. Hepsinin ise etkililik süreci birbirinden farklı.

Oldukça popüler olarak duyduğumuz Alman-Amerikan ortaklığı ile gerçekleştirilen ve Türk iki bilim insanının katkıları sayesinde ortaya çıkan Pfizer- Biontech aşısı için etkililik oranı %95 olarak açıklanmıştı.

Amerikan aşısı Moderna içinse etkilik oranı %94,1 olarak belirtildi.

Yine bir diğer aşı olan Coronav çoğu insanın bildiği üzere Çin Aşısı da %91,25 etkili. Ülkemizde ise şu an için Çin aşısı uygulanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:01