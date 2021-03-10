Yeni koronavirüs testi üretildi: Yalnızca öksürmek yetiyor!

İnsanların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı artık öksürüklerinden anlaşılabilecek. Essex Üniversitesi, DeepCough isimli bir uygulama geliştirdi. Söz konusu uygulamada 8 bin 380 insana ait öksürük sesinin tanımlanmış olduğu belirtildi. Bu seslerin, 2020 senesinde Meksika ile İspanya'da bulunan hastanelere müracaat eden insanlara ait olduğu ifade edildi. Öksürük seslerinden 2 bin 339'unun koronavirüse yakalanan kişilere, 6 bin 401'inin de koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere ait olduğu aktarıldı.

Daha ucuz ve hızlı

Araştırmacılar, söz konusu testler neticesinde bir insanın koronavirüsle enfekte olup olmadığının yüzde 98 oranında belirlenebildiğini dile getirdi. Öte yandan, söz konusu testin normal şartlarda uygulanan PCR testinden daha az maliyetli ve daha hızlı olduğu kaydedildi. Bu nedenle işletmeler ile kurumların bu teste yaygın bir şekilde başvurabileceği ifade edildi.

Öksürmek yeterli olacak

Dünya genelinde bir kişinin koronavirüsle enfekte olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla PCR testi ya da antijen uygulanıyor. Fakat burundan sürüntü alınması insanları genellikle rahatsız ediyor. Fakat araştırmacılar, DeepCough isimli uygulamada insanların koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarını anlayabilmeleri için sadece mikrofona öksürmelerinin gerekli olacağını bildirdi.

"Akıllı biyometrik sistemler önemli"

Araştırmanın öncülerinden Dr. Andreu-Perez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele dâhilinde önemli neticelere sahip olan DeepCough isimli uygulamanın etkin bir role sahip olabileceğini söyledi. Dr. Andreu-Perez, söz konusu uygulamadan diğer testlere kıyasla daha hızlı ve daha kolay bir şekilde sonuç alınabildiğini ifade ederek, akıllı biyometrik sistemlerin koronavirüs gibi salgın hastalıklar konusunda ciddi bir önem arz ettiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Belirti göstermeyen vakalar tespit edilmişti

MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilim insanları, 2020 senesinin Aralık ayında, belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını saptayabilen değişik bir algoritma ürettiklerini bildirmişti. Belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının öksürük sesleri ile sağlıklı insanların öksürük seslerinin farklı olduğu fakat insan kulağının bunu hiçbir şekilde ayırt edemediği kaydedilmişti. Araştırmacılar, koronavirüsle enfekte olduğu tespit edilen insanların yüzde 98,5'nin, belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının ise yüzde 100'ünün yapay zekâ tarafından doğru bir biçimde öngörülebildiğini ifade etmişti.