Yeni bir inceleme başlatılıyor! 90 kişi kendi rızasıyla koronavirüse yakalanacak

İngiltere'de koronavirüse ilişkin oldukça ses getirecek bir incelemeye imza atılacak. Söz konusu ülkede koronavirüsün insan deneyleri yapılacak. Bu inceleme dünyada bir ilk olacak. İncelemeye genç ve sağlıklı bireyler gönüllü olarak katılacak. Koronavirüse karşı geliştirilen tedavilerin ve aşıların gözden geçirileceği incelemeye etik onayı verildi. Koronavirüsün insan deneylerinin gelecek hafta başlayacağı tahmin ediliyor.

90 kişiye bakılacak

Koronavirüsün insan deneylerine 18-30 yaş aralığında olan 90 gönüllü katılacak. Sağlık görevlileri, söz konusu kişileri daima kontrol altında tutacak. Bu kişilerin kontrolün sağlandığı bir yerde koronavirüse yakalanmaları sağlanacak.

"Yeni tedavi yöntemleri ve aşılar bulmalıyız"

Aşı Kurumu Başkanı Dix'ten konuya ilişkin açıklama geldi. İngiltere için koronavirüse karşı çok sayıda etkili ve güvenilir aşı sağlandığını belirten Dix, yine de yeni tedavi yöntemlerin ve aşıların bulunması gerektiğini ifade etti. Dix, bunun koronavirüsün ortadan kalkması için önem arz ettiğine dikkat çeken Dix, söz konusu incelemeler sayesinde koronavirüsün nasıl yayıldığına ilişkin eşsiz bilgilerin ortaya çıkabileceğini ve hangi koronavirüs aşısının hastalığı engelleme konusunda daha uygun olduğunu göstereceğini dile getirdi.

Bağışıklık sistemine etkisi görülecek

Human Challenge adı verilen incelemeyle koronavirüsün bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi ortaya çıkacak. Vücudun koronavirüse karşı nasıl reaksiyon verdiği görülecek.

Konuya ilişkin bir açıklama da Dr. Chiu'dan geldi. 18-30 yaş aralığındaki kişilerin söz konusu incelemeye dâhil olmaları için çağrıda bulunan Dr. Chiu, koronavirüsün insanlar üzerindeki etkisinin ve hastalığın nasıl böyle hızlı yayıldığının anlaşılabileceğini ifade etti.

Püskürtmeyle koronavirüs bulaştırılacak

Söz konusu incelemeye katılanların sağlıklı bireyler olduklarının tespit edilmesi ve önceden koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarının anlaşılabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılacak. Sağlık kontrolünün ardından gönüllülerin püskürtme yöntemiyle koronavirüse yakalanmaları sağlanacak. Gönüllüler 14 gün boyunca hastanede karantina altında tutulacak. Aynı zamanda sağlık personeli, söz konusu gönüllüleri yakından takip edecek.

4.500 sterlin verilecek

Koronavirüsün burunda ne şekilde çoğaldığına bakılacak olan incelemede, belirtiler ortaya çıkmadan önce hastalığın ilk aşamasında neler yaşandığı araştırılacak. Human Challenge isimli incelemeye katılan kişilere harcadıkları vakit dolayısıyla 4.500 sterlin ödeme yapılacak.

İncelemede neler yapılacak?

Pandeminin başlangıcında ülkede dolaşım halinde bulunan koronavirüsün kullanılacağı öğrenildi. Söz konusu koronavirüsün genç ve sağlıklı kişiler için pek de risk taşımadığı söylenebilir. Bu aşamanın ardından bazı gönüllülere koronavirüs aşısının uygulanacağı bildirildi. Koronavirüs aşısının uygulandığı kişilerin yeni mutasyonlara maruz bırakılacağı ve böylece hangi koronavirüs aşısının daha fazla koruma sağladığının öğrenileceği aktarıldı. Fakat bunun için hala onay alınmadığı ifade edildi.

İngiltere'de koronavirüs tablosu

İngiltere'de şu ana kadar 4 milyon 71 bin 185 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 118 bin 933 can kaybı gerçekleşti.