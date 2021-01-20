Herkesin gözü kulağı gelecek olan yeni aşılarda. Çin’den alınmış olan 3 milyon aşının büyük çoğunluğu sağlık çalışanlarına yapıldı. Geri kalanların ise ikinci doz olarak yine sağlık çalışanlarına yapılması bekleniyor. Peki ya 65 yaş üstü vatandaşlara aşılanma ne zaman olacak, kamu çalışanları ne zaman aşılanacak? Ayrıntılar haberimizde.

Sağlık çalışanlarına karşın aşılanma çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlandı. Artık 1 milyona yakın vatandaşımız aşılandı. Her ne kadar dünyadaki diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir rakamda aşılanma gerçekleşse de nüfusun büyük bir bölümüne hala aşılanma yapılmış değil. Risk grubundakilere de henüz aşı ulaşmadı. Gelen 3 milyon aşının ise büyük bir kısmı kullanıldı. Hal böyle olunca gözlerde yeni aşılara yöneldi. Yeni aşılar ne zaman gelecek?

Aşıların devamı ise ocak ayının sonunda gelmesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı.

GÖZLER ŞUBAT AYINA DÖNDÜ

Şimdi ise aşılar için gözler şubat ayına çevrildi. Şubat ayında 50 milyon daha aşı gelmesi bekleniyor. Geliş tarihlerine dair ise net bir bilgi verilmezken şubat ayının başında 10 milyon aşının daha gelmesinin beklenildiği açıklandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise açıklamalarında yeni aşılar için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Rusya ile görüşmelerin başlandığı açıklanırken gelen aşılar ise 15 günlük denemeden sonra uygulanmaya başlanacak.

EN GEÇ NİSAN AYI

Koronavirüs salgınına dair aşı çalışmalarının ise Sağlık Bakanı Koca, en geç nisan ayı gibi büyük ölçüde tamamlanacağını aktardı. Fahrettin Koca nisan ayına gelindiğinde ilk iki gruptaki insanların büyük bir kısmının aşılanmış olmasının hedeflendiğini aktardı.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Ülkemizden iyi haberler gelse de dünyanın geri kalanından maalesef ki aynı haberler gelmiyor. Koronavirüsün mutasyon haberleri her geçen tün tekrar gündeme düşüyor. Daha da tehlikeli hale gelen virüs ise daha hızlı ve daha öldürücü hale geliyor.

WUHAN KRİTİK DURUMDA

Çin’de yaşananlar ise koronavirüs salgının ilk günlerini aratmayacak türden! İnsanlar tekrar evlerine kitlenmeye başlandı. Marketler yağmalandı ve hastaneler tekrar doldu. Vaka sayılarının çok hızla arttığı ülkede yeni önlemler de alınmaya başlandı.

YENİ VİRÜS 60 ÜLKEDE

Yeni mutasyon virüsünün ise Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 60’tan fazla ülkede görüldüğü açıklandı.

Öte yandan Japonya işi oldukça sıkı tutan ülkelerden biri. Japon kabinesine yeni bir Aşılama bakanı atandı ve eskidense hızlı sonuç veren test kitleri geliştirildi.

Amerika ise halen koronavirüsün merkezi olarak en yüksek vaka sayılarına sahip ülke olarak devam ediyor.