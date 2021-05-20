Yapılan Tüm Aşılama Çalışması Boşa Mı Gidecek? Önemli Uyarı

Servislerde ve yoğun bakımda korona virüs sebebiyle tedavi gören 60-65 yaş grubu hastanın olmaması, aşının işe yaradığını gösteren bir gelişme şeklinde ifadeler kullanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Dr. Serhan Sakarya, Eylül ayına kadar toplumun yüzde 75'inin aşılanmaması durumunda bugüne kadar yapılmış olan tüm aşıların boşa gideceğini belirtti ve Kasım ile Aralık aylarının adeta bir kabus ayı olacağını söyledi. Korona virüs sebebiyle yaşanan süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sakarya, Eskiden bulaş riskinin azaltılması adına sosyal mesafenin 1,5 metre olarak tanımlandığını fakat güncel olarak ise İngiliz mutantının bir kişiye 2 metre mesafeden enfekte edilebildiğini dile getirdi.

Bugüne kadar yapılan aşılama işleminin işe yaradığını ifade eden doktor Sakarya, mevcut olarak dolaşan virüs ile ilgili olarak yeni veriler olduğunu da ifade etti. Ülkemizde şu an için hakim olan virüsün İngiliz mutantı olduğuna vurgu yapan Doktor Sakarya, bu mutantıb bazı özellikleri olduğunu ve daha uzun mesafeden bulaşabildiğini açıkladı. Bu sebeple kişilerin kolay bir şekilde enfekte olabileceği kamuoyu ile paylaşıldı. Açık havada ise korona virüs bulaş riskinin yüzde 10 20’lerde olduğu, kapalı alanda ise yüzde 80 90 oranlarında olduğu hakkında konuşmalar gerçekleşti. Açık havada ise bulaş riskinin yüzde birin altında olduğu kanıtlanan bir bilgi olarak görüldü. Bu sebeple insanların açık alanda kalabilmelerinin olanağının sağlanması gerektiği ve vatandaşların açık alanda dolaşabilmelerinin mümkün olması gerektiği söylenildi. Gece saat 21.00 sonrasında ya da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasının bir anlamı olmadığını ifade eden Profesör Doktor Sakarya, virüsün o saatten sonra ya da hafta sonunda uyku moduna geçmediğini söyledi.

Bunun yanı sıra, yapılan açıklamalarda Profesör Doktor Sakarya, tüm ülkelere bakıldığı zaman aşılanma sürecinin büyük oranda tamamlanmış olduğu ülkelerde kapalı alan ve maske gibi kısıtlamaların sıfıra indiğini hatırlattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 17:46