Yanak Estetiği Fiyatları 2021! Estetik Yanak Dolgu fiyatları ne kadar

Yanak estetiği; her ne kadar bu konuda sorun yaşayan birçok kişi tarafından en ideal çözüm olarak görülse de bilhassa fiyatlarının ne olduğu merak konusudur. Özellikle, koronavirüs sebebiyle her yaştan insanın ekonomik sıkıntılar çektiği şu günlerde paranın çok önemli olduğunu ifade etmek gerek!

Yanak Estetiği Nasıl Yapılır?

Yanak estetiğinin diğer adı bişektomi olarak bilinmektedir. Operasyon sırasında ağız içerisinden kesikler açılmakla beraber yanaklardan yağ alınmaktadır. Bu işlem ile beraber yüzün çok daha ince ve uzun bir görüntü kazanması hedeflenmektedir. Operasyonun en büyük avantajlarından birisi yalnızca bir saat sürmesidir. Buna ek olarak, birçok kadının endişe duyduğu yüzde iz kalma riskine kesinlikle rastlanmaz.

Yanak estetiğinin avantajlarına başka bir paragrafta değinmeliyiz. Her şeyden önce, operasyonun ardından yüzde çok net değişiklikler görülmektedir. Bir başka deyişle, çok daha keskin ve belirgin yüz hatları ortaya çıkmaktadır. Yanaklardaki yağların alınması ile de genç bir görünüm kazanılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, iyileşme süresinin de kısa olduğundan bahsetmeliyiz. Operasyonun ardından iyileşmenin hızlanması için antibiyotik tedavinin yanı sıra ağız bakım ürünleri ve gargara da tercih edilmektedir. Aynı zamanda, herhangi bir enfeksiyon riskinin oluşmaması adına ilaç tedavisinin uygulandığından da bahsetmeliyiz.

Sonuç olarak, yanak estetiği; hem kısa sürede sonuç vermesi hem de keskin ve belirgin yüz hatlarını ortaya çıkarması bakımından tercih edilmektedir. Fakat, yine de bu operasyonda başarıya ulaşmak adına tecrübeli ve bilgili bir estetik cerrahı ile çalışılmalıdır.

Bişektomi Fiyatları

Birçok plastik cerrahı tarafından yanak estetiği operasyonu yapılmaktadır. Sayıları fazla olan cerrahların tecrübelerine göre istedikleri ücret farklılık göstermektedir. Ancak, hayati bir işlem olduğu için en düşük ücreti isteyen değil işini en iyi yapacak olan tercih edilmelidir. Özel klinikler, özel hastaneler ve devlet ile anlaşması bulunan klinikler; bu operasyonun yapılması için en uygun şartları sunmaktadır. Güncel tarih itibariyle konuşacak olursak yanak estetiği fiyatlarının beş bin ila sekiz bin TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz.

Yanak estetiği operasyonunun maliyetinin SGK tarafından karşılanması söz konusu değildir. Çünkü, kişinin herhangi bir sağlık sorunundan dolayı bu operasyona başvurmadığını ifade etmek gerekir. Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir’de birçok merkezin bu operasyonu yaptığını söyleyebiliriz. Acıbadem Hastanesi, Medical Park Hastanesi, İzmir Ekol Hastanesi, Estethica Yanak İnceltme, Erdem Keskin Yanak İnceltme Estetiği başta olmak üzere birçok merkezi tercih edebilirsiniz.