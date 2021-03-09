Vitamin Eksikliği Deyip Geçmeyin! B12 Eksikliği Ciddi Sağlık Sorunlarına Sebep Oluyor!

Birçoğumuz vitamin eksikliği deyip vücudumuzu yeterince dinlemiyoruz. Fakat vitamin eksikliği aman herkeste var demeyin! Uzmanlar uyarıyor uzun süreli B12 vitamini eksikliği vücudunuza ciddi zararlar verebilir!

B12 VİTAMİNİ vücut için yakıt kaynağıdır. Eğer vücudunuzda yeterince yakıt olmazsa hastalıklarda kaçınılmaz olur! Yapılan araştırmalara göre uzun süreli B12 eksikliği, özellikle üç yıkıcı etkiye neden olabilir.

B12 Vitamini, vücudun sinirlerini ve kan hücrelerini sağlıklı tutmaya yardımcı olan bir besindir. Çoğu insan, B12 eksikliği olana kadar vücudumuz için B12 vitaminin önemini kavramaz. Kanada Tıbbi, Araştırmaları Derneği'ne göre, uzun süreli B12 vitamini eksikliği, akıl hastalığı olasılığını artırmakta. B12 eksikliği nöronlara zarar verebilir ve sonunda EMES hastalığına neden olabilir.

Emes hastalığı ise oldukça ciddi ve kötü bir hastalıktır. Emes hastası olan bireylerde beyni ve omuriliği etkileyebilen sorunlar görülür. Hastalık, vakalarda görme, kol veya bacak hareketi, duyu veya denge ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel semptomlara neden olan bir durumdur.

B12 EKSİKLİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

B12 eksikliğini peki nasıl anlarız? Bunu aile hekimiz tarafından yapacağınız kan testi ile oldukça kolay öğrenebilirsiniz. Fakat bir diğer yolda kendimizin farkında olmaktır. Eğer bu belirtilere sahipseniz sizin de B12 eksikliğiniz olabilir.

B12 eksikliğinin belirtileri;

Soluk sarı cilt

Dilin kırmızı olması

Ağız ülserleri

Yürüme ve hareket etme şeklinizdeki değişiklikler

Görmede sıkıntı yaşamak

Normalden daha sinirli olmak

B12 EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR? NE YAPILMALI?

Eğer B12 vitamin eksikliği yaşadığınızı düşünüyorsanız yapmanız gereken doğru şey bir hekime danışmak olacaktır.

B12 eksikliğinin ise birçok nedeni vardır. Yanlış diyetler ya da Anemi hastalığı B12 eksikliğine sebep olabilir. B12 vitamini içeren besinleri, yeme düzeninize etkileyerek de sağlığınız için önlem alabilirsiniz.

B12 içeren besinler;

Balık, et ve kümes hayvanları

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar

Yumurta, süt ve diğer süt ürünleri

Zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar

İstiridye gibi kabuklu deniz ürünleri

B12 tedavisinde ise genellikle ek vitamin takviyeleri verilir. Beslenme düzeninizi değiştirmeniz ve ek vitamin takviyesi almanız vücudunuzdaki B12 seviyesini zamanla artıracaktır. Fakat dışarın ek bir vitamin takviyesi almadan önce bir doktora danışmalısınız.