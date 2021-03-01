Virüsü kapan ailesine bulaştırıyor!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de koronavirüs bulaşmalarının aile içindeki etkisi araştırıldı. Massachusetts Genel Hastanesi'nde çalışan doktorlar tarafıdan yürütülen araştırmaya göre, koronavirüs bulaşan kişilerin yüzde 10'unun virüsü ailesine yaydığı tespit edildi. Çalışmada 4 Mart-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında Boston'da gerçekleşen vaka artışları incelendi. Kentte 7 binden fazla ailr üzerinde yürütülen incelemede, bu ailelerin toplam nüfusunun en az 25 bin olduğu aktarıldı. Yapılan araştırma sonucu bu ailelrde bulunan 7 bin 262 kişiye 3 ay içinde koronavirüs bulaştığı belirlendi.

Küçük ailerde bulaşma daha fazla!

Araştırmaya birlikte koronavirüs bulaşan kişilerden bin 809'unun, virüsü yaşadıkları kişilere bulaştırdıkları kaydedildi. Araştırmanın sonuçlarını yayımlayan JAMA Open Network dergisi, hane içine virüs bulaştırma oranının yüzde 10,1 olduğunu bildirdi. Virüsü bulaştırma oranının küçük ailelerde daha fazla olduğu belirtildi. Kalabalık ailelerde ise aile içine virüs bulaştırma oranının yüzde 20 daha düşük olduğu vurgulandı. Aile içindeki virüs yayılımı vakalarında, kronik rahatsızlığa sahip kişilere virüsün daha kolay bulaştığı aktarıldı.

Kronik rahatsızlığı ve hastalığı bulunanlar risk altında!

Yapılan araştırma sonucunda bir kanser hastasının virüse yakalanma oranının yüzde 67, karaciğer hastasının yüzde 50, obez bir insanın yüzde 35 ve astı hastasının yüzde yüzde 31 yükseldiği belirtildi. Aile içindeki bulaştırma ornlarıyla ilgili yapılan başka araştırmaların da bu sonuçları desteklediği ifade edildi. Buna benzer küresel çapta yapılan 54 araştırmada, hane halkına virüs bulaştırma oranının ortalama yüzde 16 olarak tespit edildiği aktarıldı. Koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan ABD'de toplam vaka sayısı 19 milyonu aştı, virüsten ölenlerin sayısı ise 526 bine yaklaştı.