Virüse Karşı Bu İlaç Çok Etkili! Doktor İnal Anlattı

Korona virüs pozitif vakaların tedavisinde kullanılan bir ilacın oldukça etkili olduğu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal tarafından açıklandı. Favipiravir isimli ilacın erken dönemde oldukça etkili olduğunu belirten öğretim üyesi Dr. Ahmet İnal öksürük ve boğaz ağrısı olması takdirde bu ilacın çok etkili olduğunu ifade etti. Yine PCR pozitif olması durumunda akciğer tutulumu da varsa tekrardan Favipiravir ilacının etkili olduğunun görüldüğü bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Doktor Ahmet İnal, yapmış olduğu açıklamada korona virüs tedavisine ilk başlandığı sırada Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçlarının uygulandığı bilgisini hatırlattı. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından Hidroksiklorokin ilacının tedavi kılavuzundan çıkarıldığını ifade eden İnal, yapılan uzun dönem çalışmalarında bu ilacın çok etkili olmadığını, virüste bulunması sebebiyle bu ilacın tedavi kılavuzundan çıkarıldığını açıkladı.

Covid 19’un çok yeni bir hastalık olması sebebiyle sürekli olarak kendisini güncelleyebildiğini ve yeni bulgular ile tedavilerinde güncellenmesi gerektiği ifade edildi. Bu sebeple korona virüs pozitif vakalarına tanı konulması ardından Favipiravir ile devam edildiğini ifade eden Dr. Ahmet İnal, Hidroksiklorokin ile Favipiravir ilaçlarının aynı olmadığını ifade etti. Favipiravir’in yeni bir ilaç olduğunu söyleyen İnal, güncel olan verilerde bu ilacın çok ciddi bir yan etkisi olmadığının görüldüğünü söyledi.

Tanı konulması sonrası erken dönemde etkili olan bu ilacın hastanın yoğun bakıma gitmesi durumunda ise etkinliğinin görülmediğini ifade etti. Bu dönemde de farklı ilaçlar kullanıldığını ifade eden öğretim üyesi Dr. Ahmet İnal, ilacın faydaları hakkında bu şekilde açıklamalarda bulundu.

Korona virüs vakalarında Favipiravir ilacının etkili olduğunun gözlemlendiği bilgisini paylaşan Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, hastaların semptomu yoksa “Benim hiçbir sıkıntım yok” şeklinde ifadeler kullanıp bu ilacı kullanmadığını söyledi.