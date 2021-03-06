Virüs İçin Yeni Tedavi Yöntemi Bulundu! Ecmo Hayat Kurtarıyor

Korona virüs hastaları için açıklanan yeni tedavi yöntemi hastaların yüzünü güldürdü. Tedavinin bir cihaz yardımı ile sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Cihazın ismi ise “Ecmo” olarak açıklandı. Bir seneyi aşkın süredir hem ülkemizde hem de tüm dünyada etkisini sert bir şekilde göstermeye devam eden kovid- 19 ile mücadelede, önemli bir adım atıldı. Yapay akciğer cihazı olarak kullanılan “Ecmo” hastaları sevindirdi.

Yapay akciğer cihazının korona virüs ile mücadelede kullanımı hakkında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali ve Kırali’nin ekibi yeni bir tedavi yöntemi kullanmaya başladı. Korona virüs pozitif vakalarının ciğerleri tükenmek üzere olan hastaları için Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu, diğer bir deyişle (Ecmo) cihazını kullanmaya başladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali tarafından geliştirilen yöntemde hastalar 60 günü aşkın bir süre ile ecmo isminde olan yapay akciğer ve kalp cihazına bağlanıyor ve bu sayede akciğerlerin kendisini onarması gerçekleşiyor. Ecmo ismi verilen cihazın kalbin pompalama işlemini ve akciğerin işlevi olan kana oksijen sağlama görevini üstlendiği ifade edildi. Doktorlar, bu cihaz yardımı ile 60 günün üzerinde süreli bir tedavi ile pek çok hastayı sağlıklarına kavuşturabiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Cihaz yardımı ile sürdürülen tedavideki asıl önemli noktanın hastalığın başında yer alan ve 2-3 hafta süren akut dönemi olduğunu açıkladı. Bu 2- 3 haftalık dönemin “fırtınalı zaman” ismi ile de bilindiğini ifade eden Kırali, hastaların o sancılı süreci atlattıktan sonra yaşama ihtimallerinin arttığını söyledi. 6 aylık bir süreç ardından ise hastalar eski formlarına kavuşmaya başladıkları belirtildi. 6 aylık sürecin 1 yıla kadar da uzayabildiliğini anlatan Kırali,1 senelik sonuçların testlerini yakında ortaya koyacağını açıkladı. Bugüne kadar 8 akciğer hastasını sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’nin tedavisi süren hasta sayısının ise 5 olduğunu açıkladı.