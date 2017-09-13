Veliler Dikkat .. Uzmanlar okul öncesi kırtasiye malzemeleri için uyardı

Eğitim öğretim döneminin kısa süre sonra başlayacağını ve ailelerin kırtasiye alışverişlerine başladığını söyleyen Doç. Dr. Gonca Sandal, içeriği ve nerede imal edildiği belli olmayan kalitesiz kırtasiye malzemelerinin çok ciddi oranda kanserojen içerdiği ve bağımlılık etkisi yarattığının tespit edildiğini vurguladı. Ailelere "Bu ürünlerden uzak durun" mesajı veren Sandal, kırtasiye malzemeleri alırken 'CE' ve 'TSE' belgesi aranması gerektiğini söyledi.

Özellikle göz alıcı, rengarenk, kokulu silgilere dikkati çeken Gonca Sandal, bunların alerjiyi artırmasının yanı sıra çocuklarda bağımlılık yaptığının tespit edildiğini vurguladı. Kokulu, göz alıcı, rengarenk kalemler, silgiler, çeşitli kalem kutuları, yapıştırıcılar, çantaların güvenilir olmadığı takdirde çocukların sağlığını tehlikeye atacağının bilinmesini isteyen Sandal, "Rengarenk malzemelerde orijini belli olmayan boyaların kullanıldığını biliyoruz. Bunların çoğunluğunun kanserojen madde içerdiğinin bilinmesi gerekiyor. Özellikle lösemi, lenfoma gibi ciddi kanser türlerini artırdığı bilinmektedir. Yine tutkallarda kullanılan solvent bazlı yapıştırıcılar var. Bunlar da aynı şekilde kanserojendir. Ve alerjik hastalıklara eğilimi artırmaktadır. Alerjik rinit, alerjik deri hastalıkları, astım insidansı sıklığını çocuklarda artırdığı saptanmıştır. Kokulu silgilerin içerisinde kullanılan kokuların da alerjiyi artırmaktan öte yine bağımlılık yapıcı etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir" dedi.

Okul malzemelerinin çok renkli olmaması gerektiğinin altını çizen Sandal, "Natural malzemelerden üretilen kırtasiye malzemeleri seçin. Albenisi olan, çok renkli, kokulu malzemeler çocuklar için tehlikelidir. Ve en önemlisi malzemeyi seçmeden önce mutlaka 'CE' ve 'TSE' belgesi arayın" diye konuştu.