Vegan Olmak Sağlığa Yararlı Mıdır?

Bu makalemizde vegan beslenme biçiminin eksi ve artı yönlerini ele alacağız.

Vegan Beslenme Biçimi Nedir?

Vegan beslenme tipini benimseyen insanlar ne hayvanları ne de hayvanlar vasıtasıyla elde edilmiş ürünleri tüketir. Vejetaryen beslenme tarzına oldukça benzetilip çokça da karıştırılsalar da veganlık, vejetaryanlıktan çok daha katı kurallara sahip bir beslenme tarzıdır. Vejetaryenler et ürünleri tüketmeseler de dolaylı yoldan süt ve süt ürünlerini tüketebilirler; bu yönden veganlıkla birbirlerinden ayrılırlar.

Öncelikle vegan beslenme içerdiği az yağdan dolayı vücudunuzda oluşan kötü kokuyu azaltıyor. Ayrıca cildinizi de güzelleştir bu beslenme tipi kilo vermeyi hedefleyenler için de bire bir. Hayvansal yağ ve türevleri içermediğinden normalden daha hızlı kilo verebilir ve verdiğiniz kiloları da koruyabilirsiniz. Bununla birlikte hayvansal tüketimin bizi daha sinirli ve agresif kılmak gibi bir etkisi olduğunu biliyoruz. Veganlar bu sebeple daha sakin ve mutlu olmaya daha meyillidirler. Vegan beslenme spor yapanlar için de en uygun beslenme şekillerinden biri. Et ve ürünleri içermemesinden kaynaklı sporculara daha az ağrı ve daha fazla verimle antrenman yapma olanağı sağlamaktadır.

Veganlığın Sağlığımıza Zararları

B12 yoğun olarak et ve et ürünlerinden karşılanan ve vücudumuzda mutlaka bulunması gereken elementlerden biri. Vegan beslenme tipinde B12 eksikliğine bağlı olarak sürekli yorgunluk ve halsizlik hali ortaya çıkabiliyor. Kişi gün içerisinde kendisini yetersiz ve verimsiz hissedebiliyor. Ayrıca protein alımındaki yetersizliğe bağlı olarak sivilcelenme başta olmak üzere kas kütlesinde azalmaya kadar gidebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca ileri düzeyde ve programsız vegan beslenme unutkanlığı tetikleyebilir, günlük hayatınızın kalitesini oldukça düşürebilir.

Sonuç olarak vegan beslenme tarzını benimseyecekseniz artılarına ve eksilerine dikkat etmelisiniz. Bir uzmana danışarak gün içerisinde gereken bütün elementleri tükettiğinize emin olmalı, yeme planlarınızı mutlaka bir profesyonele danışmalısınız.

