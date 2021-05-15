Vaka Sayıları Tedbir Alındığı İçin Azalmadı

Vaka sayılarında görülen azalmanın güncel olarak bizim almış olduğumuz tedbirler ile bir alakasının olmadığını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan açıkladı ve konu hakkında konuştu. Şu an ülkemizde görülen vaka sayılarındaki azalmanın hiç aşı yapmayan ve doğru dürüst tedbir bile almayan ülkelerde de görüldüğünü ve bu durumun paralel bir şekilde tüm ülkeleri etkileyen bir süreç olduğunu ifade etti. 29 Nisan 2021 tarihinde başlayan tam kapanma uygulamasının bitmesine sayılı günler kala Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı’na gözler çevrildi ve vatandaş kararları beklemeye başladı. Gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda yeni kararların alınacağı belirtildi ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bazı uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan normalleşme kararları öncesinde çağrıda bulundu ve 17 Mayıs Pazartesi gününü işaret etti. Bugüne kadar 3 kez yanlış yaptığımızı ifade eden Ceyhan, ilk olarak Haziran'da, ardından sonbaharda ve en büyük yanlışı da Mart ayında yaptığımızı söyledi. Büyük bir artış dönemi geçirdiğimizi belirten Ceyhan, bunları yapmamız gerektiğini, normalleşmenin kademeli olarak gerçekleşmesi gerektiğini ama nasıl yapıldığının önemli olduğunu söyledi. İlk olarak dikkat edilmesi gereken noktanın açılacak olan elzem olan sektörler olduğunu belirten Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, ikinci dikkat edeceğimiz noktanın ise normalleşme sürecinde hem sektöre hem de vatandaşa yararı olacaktır şeklinde ifadeler kullandı.

Normalleşme sürecinde ilk olarak açılacak olan yerlerin salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olması gerektiği ifade edildi. Bu durumda esas kaynağın 3 tane olduğu birincisinin ev ortamı, ikincisinin toplu taşıma araçları, üçüncüsünün ise iş yerleri olduğu belirtildi. Diğer taraftan iş yerlerine yalnızca kamuya özel olan tedbirler ile götürülemeyeceğini ve kesinlikle özel sektörün de katılmış olduğu esnek çalışma saati ile çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.