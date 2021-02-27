Uzmanlardan oyun hamuru uyarıları!

Çocuklara çeşitli tasarımlar yapma imkanı sunarak yaratıcılıklarını geliştirdiği söylenen oyun hamurlarıyla ilgili gelen şikayetler son zamanlarda bir hayli arttı. Birçok kimyasalın bulunduğu söylenen oyun hamurlarının çocukların sağlıklarını riske attığı bildiriliyor. Sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yapan bir kullanıcı, bir marketten alıdıkarı oyun hamurunun boyasının çocuğunun eline bulaştığını ve boyayı günlerce çıkaramadıklarını belirtti. Sosyal medyadan gelen şikayetlerin artması üzerine uzmanlardan konuya ilişkin açıklamalar geldi.

"Kalitesiz oyun hamurları tahrişe neden oluyor"

Oyun hamurlarında birçok farklı kimyasalın bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Kenan Barut, alınacak ürünlerde "CE belgesinin" olması gerektiğini kaydetti. Satılan bazı ürünlerin içeriğinin bilinmediğini belirten Barut, üzerinde "CE" yazmayan oyun hamurlarının alınmaması gerektiğini vurguladı. Kalitesiz oyun hamurlarının deride boya bıraktığını, tahrişe neden olduğunu ve koktuğunu aktaran Doç. Dr. Kenan Barut, uzun vadede çok daha ciddi zararların ortaya çıkabildiğine işaret etti. Bu tarz oyun hamurlarında kanserojen maddelerin bulunabileceğine işaret eden Barut, bazı çocuklarda belirtilerin görülmediğini kaydederek dikkatli olunması gerektiği uyarısını yaptı.

"Uuzn vadede bilişsel problemlere yol açabilir"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, yiyeceklerin güvenilir ve sağlıklı olmasına gösterilen özenin, çocuklara alınan yiyecek ve oyuncaklarda da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kalitesiz ürünlerle uzun süre temas eden çuklarda uzun vadede bilişsel bozuklukların ortaya çıkabileceğine değinen Barut, kimyasallar nedeniyle astımın da tetiklendiğine işaret etti. Oyun hamurlarının "kimyasal oyuncaklar" sınıfına girdiğini aktaran Kimya Yüksek Mühendisi Serkan Küçük ise, hamurlar üreitilirken belli miktarların dışına çıkılması halinde bu durumun sorun teşkil edeceğini ifade etti. Küçük, oyun hamuru alan ailelerin etiketleri iyice okuması gerektiğini belirtti.