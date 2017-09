Uzmanlar uyardı : Yeni salgın için dünya ayakta !

Lyme hastalığı konusunda dünyanın en büyük sivil organizasyonu Uluslararası Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu (ILADS) tarafından özel komiteye (Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Boreliosis Codes) seçilen Biyolog Prof. Dr Barbaros Çetin uyardı.

Türkiye'de 7-10 milyon arası Lyme Hastası olduğunu ve çoğunun Lyme olduğunu farkında olmadığını dolayısıyla da yanlış tedavi gördüklerini söyleyen Prf. Dr. Çetin; “Yeni salgın için dünya ayakta, Dünya Sağlık Örgütü Kurulu'na birkaç ay içerisinde sunulacak ICD11 Borreliyoz kodu kabul edildiğinde Birleşmiş milletlere üye tüm ülke hükümetleri bu kodda yer alacak hükümleri yerine getirmek zorunda, maalesef ülkemizin bu konuda henüz gerçek anlamda bir hazırlığı yok. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu acilen Lyme ile ilgili bir eylem planı hazırlamalı”.



Biyolog Prof.Dr. Barbaros Çetin, Fransa'nın Başkent'i Paris'te düzenlenen “Lyme Hastalığı ve onun Ko-Enfeksiyonları” konulu 7'inci Avrupa Konferansı'na davet edilen tek Tük bilim insanı olmuştu. Konferansta ise Uluslararası Lyme ve İlişkili Hastalıklar Topluluğu (ILADS) tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne Lyme ile ilgili hastalıklar konusunda lider konumunda ki 1000 kişiden oluşan özel komiteye (Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Boreliosis Codes) seçilmişti.

ACİLEN ULUSLARARASI KOMİTE KURULDU

Epilepsi, MS, ALS, Alzheimer, Parkinson, Şizofreni, Otizm, Haşimato tiroidi, ürtiker, bazı kanser türleri, kalp hastalıkları gibi 350'den fazla hastalığı taklit eden Lyme'ın 117 ülkede görüldüğü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanmıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 61 ülkede bu hastalığın endemik olduğu tespit edilmişti. Lyme ile mücadele konusunda 1000 kişiden oluşan özel komiteye seçilen Prof.Dr. Çetin; “Bu komite ile dünya sağlık örgütünün (WHO) Lyme ile ilgili mevcut ICD10 kodunu, ICD11 Borreliyoz koduna almak için çalışmalara başladık. Çünkü mevcut kod artık dünya çapında salgın hale gelen Lyme Borreliyoz hastalığı ile ilgli hastaların tanı alması ve tedavi olmaları konularındaki ihtiyaçları hiç karşılamamaktadır. Bu yeni kodun hazırlanmasında ki hedeflerden bazıları; tedaviye en kolay ve en ekonomik şekilde ulaşabilmek, erken teşhis edildiğinde tedavi ucuz ve kolay olduğu için hem kamuoyunu, hem de tıp çevrelerini bilinçlendirmek, güncel ulusal tedavi protokolü hazırlama ve hükümetlerin alması gereken acil önlemler olmak üzere toplam 20 başlıkta toplandı” dedi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ TARAFINDAN, İNSAN HAKLARI İHLALİ KARARI

İnsan Hakları Örgütü tarafından kronik Lyme hastalarının masraflarının hükümetlerce ve sigorta şirketleri tarafından karşılanmaması, insan hakları ihlali olarak kabul gördüğünü belirten Prof.Dr. Çetin; “Mayıs ayında yapılan Paris toplantısından sonra 7 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Röportörü Dr.Dainius Püras ve Biyoloji ve Tıp Uzmanları, Özel Komite Başkanı Jenna Luche-Thayer ve Temsilcileri, İnsan Hakları Uzmanları ile savunucularının katılımı ile acil ve özel bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda alınan önemli kararlar bir rapor halinde Dünya sağlık Örgütü'ne bildirildi” dedi.

ÜLKEMİZDE ACİLEN BİR EYLEM PLANI GÜNDEME GELMELİ

Prof.Dr. Çetin; “Lyme Borreliyoz hastalığını dünya çapında artık bir salgın (pandemi) olarak görülmesi nedeniyle başta ABD (görüşmeler 14 yıl önce başladı) , Nijerya, İngiltere, Belçika, Fransa, Avustralya ve Kanada olmak üzere 38 ülke parlamentosunda acilen görüşmeler başladı. Dünya Sağlık Örgütü Kurulu'na birkaç ay içerisinde sunulacak ICD11 Borreliyoz kodu kabul edildiğinde Birleşmiş milletlere üye tüm ülke hükümetleri bu kodda yer alacak hükümleri yerine getirmek zorunda, maalesef ülkemizin bu konuda henüz gerçek anlamda bir hazırlığı yok. Bu nedenle TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ekim ayında acilen bu konuya yoğunlaşması gerekiyor. Lyme hastalığı konusunda acilen ‘Lyme Hastalığı ile Mücadele Eylem Planı' gündeme getirilmeli” dedi.

Türkiye'de Lyme Hastalığı ile ilgili yapılmasını sıralayan Prof.Dr. Çetin; “Tıp Fakültelerinde Lyme hastalığı ders olarak okutulmalı, Lyme merkezleri kurulmalı, bu konuda uzman yetişinceye dek mevcut hekimlerin bir kısmı Lyme hastalığı alanına yönlendirilmeli” dedi.