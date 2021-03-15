Uzmanlar endişeli: Hafta sonu yasakları geri gelmeli!

Alınan tedbirlerle vaka sayılarının düşmesi üzerine kademeli normalleşmeye geçilmesi kararı verilmiş ve uygulama 1 Mart'ta başlamıştı. Buna göre her il vaka sayılarına göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere dört gruba ayrılmıştı. Kırmızı grupta bulunan 17 ilin haricindeki diğer illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bu üç gruptaki kafe ve restoranlar da yüzde 50 kapasite sınırını aşmamak kaydıyla açılmıştı. Kırmızı grupta yer alan illerde ise pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etmişti.

Kademeli normalleşmenin sebebi ekonomik!

Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Salgının bu döneminde kısıtlamalarda esneme yapılmasını eleştiren uzmanlar, mutasyonlu virüsün de ülkede etkinlik gösterdiğini hatırlattı ve bu normalleşme adımlarının daha fazla vakaya yol açabileceğine dair uyarılar yaptı. Birçok iş sektöründeki işletmeciler ile çalışanların zor durumda kalması nedeniyle alınan bu kademeli normalleşme adımlarının sebebinin daha çok ekonomik olduğu biliniyor. Ancak bu ekonomik endişelerin, sonuç olarak daha fazla vakayla yüzleşmemize yol açabileceği belirtiliyor.

Mart sonunda vakalar artacak, nisan sonunda düşecek!

Hürriyet'ten Nuray Babacan, uzmanların konu hakkındaki endişelerini aktardı. Normalleşmenin başlamasından itibaren iki hafta içinde vakaların artacağını tahmin ettiklerini kaydeden uzmanlar, bu vakaların henüz hasta yoğunluğuna sebep olmadığını bildirdi. Özellikle İstanbul'da polikliniklerdeki yoğunluğun yavaş yavaş artmaya başladığını bildiren uzmanlar, mart ayının son günlerinde vakaların artacağını belirtiyor. Havanın ısınması nedeniyle insanların kapalı ortamlardan çıkacağını ve mesafenin artmasıyla birlikte nisan ayının sonunda doğru vaka sayılarının düşeceğini aktaran uzmanlar, aşılamanın olumlu etkisinin yaz aylarında görülebileceğini aktardı. Birçok bilim kurulu üyesinin mavi kategori dışındaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının geri gelmesini istediği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 10:20