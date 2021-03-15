Uzmandan uyarı: Üçüncü dalganın içindeyiz!

Pandemi süreciyle ilgili değerlendirmelerde buluanan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşandığını belirtti. Aşılamanın henüz başlamaması nedeniyle salgının ikinci dalgasında çok fazla gencin yaşamını yitirdiğini kaydeden Tükek, aşılanmanın belli bir düzeye ulaştığını ve artık ikinci dalga kadar ani ölüm sayısı artışlarının yaşanmayacağını aktardı. Yakın dönemde koronavirüs ilaçlrının da çıkacağını tahmin ettiğini söyleyen Tükek, ülkedeki ilk covid hastalarından olan 62 yaşındaki Zekavet Altay'ın sırt ağrılarının 1 yıldır geçmediğine değindi.

Bu otoimmün hastalıklarına dikkat!

Salgının ilk döneminde kendilerine gelen şikayetlerin çoğunlukla uzun dönemli ishal olduğunu belirten Tükek, ikinci dalgayla birlikte unutkanlık ile saç dökülmesinin öne çıktığını kaydetti. Pandemiden sonraki dört yıl içinde bazı hastalıklarda artışlar görüleceğini tahmin ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Tufan Tükek, bu hastalıkların "otoimmün hastalıklar" olacağını öngördüklerini belirtti. Bu yıldan sonra "çölyak", "tip 1 diyabet", "tiroid" ile "otoimmün karaciğer hastalıkları" gibi rahatsızlıkların sayısında artış görüleceğini düşündüklerini dile getiren Tükek, bu dönemde damar tıkanmalarının da artacağına işaret etti.

"Saç dökülmesi ve unutkanlık arttı"

Beyin, akciğer, bacak ve kalp damar tıkanıklıklarının yanısıra saç dökülmesi ve unutkanlığın da bu dönemde artışa geçtiğini belirten Tükek, sağlıkla ilgili kontrollerin aksatılmaması gerektiğine işaret etti. İllerde alınanacak önlemlerin üçüncü dalganın az kayıpla atlatılmasını sağlayabileceğine değinen Tükek, üçüncü dalganın ikinci dalgadan çok daha hafif atlatılacağına inandığını söyledi. Ülke genelinde yapılan aşılama sayısının 10 milyonu bulduğunu belirten Tükek, buna rağmen aşının etkilerini kırablecek bir mutasyonun bu tabloyu tersine döndürebileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 17:26